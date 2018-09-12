В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
|14:36 06.11.2018
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|Грузия
Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы в Грузии Два землетрясения с разницей в три минуты зафиксированы в западной части Грузии утром 6 ноября.
В западной части Грузии утром во вторник, 6 ноября, произошли два землетрясения с разницей в три минуты. Об этом со ссылкой на данные национального центра сейсмического мониторинга сообщает Новости-Грузия.
"В 5:17 по тбилисскому времени первое землетрясение произошло в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. Подземные толчки силой 5,1 балла в 14 километрах к юго-востоку от города Они", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, землетрясение не привело к разрушениям.
Издание отмечает, что 5 ноября в 17:36 по местному времени подземные толчки были зафиксированы в Тбилиси, в районе Глдани-Надзаладеви.
Как сообщал BSNews, 4 ноября, в Греции произошло три подземных толчка за 30 минут, очаг землетрясения зафиксирован в Ионическом море.
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