Малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек" возвращается к месту постоянного базирования в оккупированный Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземной море.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота страны-оккупанта Алексей Рулев, передает Крыминформ.

"В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", – говорится в сообщении.

А тепер - правду до студії, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

31 жовтня близько 21:00 (місцевий час) новітнє аварійно-рятувальне судно Чорноморського флоту РФ "Профессор Николай Муру" вивело на буксирі з бази ВМФ РФ в сирійському Тартусі новітній героїчний ракетний корвет ЧФ РФ "Вышний Волочек" з ракетами "Калибр" та зі швидкістю 3-5 вузлів (до 9 км/год) притягло його до протоки Босфор 7-го листопада приблизно о 10:00 (мч) - див карту і фото стамбульских шипспоттерів.

Побитий караван вповз до Чорного моря о 12:10 (мч) 7 листопада.

Справа в тому, що на корветах проекту "Буян-М" повинні були за проектом мати німецький двигун MTU, але із-за санкцій (Німеччина відмовилась) були вимушені юзати схожій, але ліцензійний китайский старої старої моделі. Бо героїчна оборонка під керівництвом ще нинішнього керівного космонавта Діми не спромоглася за 5 років створити та імпортозамістити. І ще років 2-3 не зможе.