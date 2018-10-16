Лидер крымскотатарского народа, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал участие Турции в переговорах по освобождению украинских политзаключенных, удерживаемых в России и оккупированном Крыму.

Об этом он рассказал в интервью турецкому бюро QHA.

Джемилев подтвердил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Кремлю список украинских политзаключенных для их освобождения, но ответа из Москвы пока не было.

"В 2017 году, при посредничестве Президента Турции, мы обменяли заместителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух российских преступников, задержанных в Турции. Насколько я знаю, сегодня в турецких тюрьмах нет таких россиян. Мне очень жаль, что мы обмениваем ни в чем невинных людей на злоумышленников", — отметил Джемилев, добавив, что не питает особых надежд на освобождение узников Кремля таким путем.

По словам лидера крымскотатарского народа, Россия не выпускает из тюрем политузников, не получив ничего взамен.

"В течение недели после освобождения Чийгоза и Умерова Россия задержала еще четырех человек. Для Путина не представляет особо труда отправлять в тюрьмы ни в чем невинных людей", - сказал Джемилев.

Уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа отметил, что международное сообщество должно расширять санкции в отношении России до тех пор, пока она не откажется от оккупации украинских земель.

"Мы благодарны за санкции, потому что прекрасно знаем, как они больно ударяют по экономике России. Российские эксперты признают, что Россия из-за санкций понесла убытки на 200 млрд долларов, и ее экономика идет к краху".

Напомним, президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обратился к лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву с просьбой предоставить список украинских политических узников, находящихся в тюрьмах России и оккупированного Крыма. Турция направила России список украинских политзаключенных и попросила об их освобождении.