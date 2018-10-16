В турецких тюрьмах нет россиян для обмена на украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму - Джемилев / Видео

12:38 06.11.2018 0 комментариев Крым

Лидер крымскотатарского народа, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал  участие Турции в переговорах по освобождению украинских политзаключенных, удерживаемых в России и оккупированном Крыму.

Об этом он рассказал в интервью турецкому бюро QHA.

Джемилев подтвердил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Кремлю список украинских политзаключенных для их освобождения, но ответа из Москвы пока не было. 

"В 2017 году, при посредничестве Президента Турции, мы обменяли заместителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух российских преступников, задержанных в Турции. Насколько я знаю, сегодня в турецких тюрьмах нет таких россиян. Мне очень жаль, что мы обмениваем ни в чем невинных людей на злоумышленников", — отметил Джемилев, добавив, что не питает особых надежд на освобождение узников Кремля таким путем. 

По словам лидера крымскотатарского народа, Россия не выпускает из тюрем политузников, не получив ничего взамен.

"В течение недели после освобождения Чийгоза и Умерова Россия задержала еще четырех человек. Для Путина не представляет особо труда отправлять в тюрьмы ни в чем невинных людей", - сказал Джемилев.

Уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа отметил, что международное сообщество должно расширять санкции в отношении России до тех пор, пока она не откажется от оккупации украинских земель.

"Мы благодарны за санкции, потому что прекрасно знаем, как они больно ударяют по экономике России. Российские эксперты признают, что Россия из-за санкций понесла убытки на 200 млрд долларов, и ее экономика идет к краху".

Напомним, президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обратился к лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву с просьбой предоставить список украинских политических узников, находящихся в тюрьмах России и оккупированного Крыма. Турция направила России список украинских политзаключенных и попросила об их освобождении.

Видео QHA.



Ещё на эту тему:

17:07 06.11.2018
Эрдоган передал список политзаключенных "через близкого к Путину человека" - Джемилев
11:43 06.11.2018
Правозахисники передали британським депутатам список відповідальних за катування українських політв’язнів
07:07 06.11.2018
Владимир Балух, находящийся в Керченской колонии, пока не возобновил голодовку.
09:43 05.11.2018
Турция направила России список украинских политзаключенных
18:45 02.11.2018
Оккупанты не пускают Семену на лечение
08:01 02.11.2018
Российской партии "Яблоко" отказали в помиловании Сенцова
19:12 01.11.2018
"Не беспокойтесь, я выжил" - можно немного выдохнуть
08:25 01.11.2018
В Париже у посольства РФ неизвестные разгромили палатку установленную в поддержку Сенцова
07:45 01.11.2018
С трудом представляю, чтобы Сенцов делился своими творческими планами с тюремщиками - правозащитница
07:25 01.11.2018
Канада и ЕС обсудили дополнительные санкции против России за преследование Сенцова
14:32 31.10.2018
Здоровье Сенцова приходит в норму, уверяет ФСИН
19:36 26.10.2018
Вручение Сенцову премии Сахарова - это унижение для правительства России
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
Все новости страны
Армения Армения
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
Все новости страны
Болгария Болгария
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
19:12 02.11.2018
Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
Все новости страны
Греция Греция
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
Все новости страны
Россия Россия
20:32 06.11.2018
«Единая Россия» испугалась митингующих детей: новые «гавроши» могут спровоцировать майдан
19:49 06.11.2018
Энергетическую установку "Адмирала Кузнецова" питерский завод обещает отремонтировать к 2020 году
18:55 06.11.2018
Путин пожаловался на шантаж и санкции
15:48 06.11.2018
Треть бюджета Россия потратит на оборону и правоохранителей
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
Все новости страны
Украина Украина
20:15 06.11.2018
Оккупанты продолжают бороться с желанием крымчан радовать себя качественными украинскими продуктами питания
19:22 06.11.2018
Керченская паромная переправа будет перевозить военных и трудовых мигрантов
18:28 06.11.2018
В Roshen заявляют, что на оккупированных территориях свою продукцию не реализуют
17:34 06.11.2018
Соавторами новой украинской резолюции ООН по Крыму уже стали более 30 стран
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс