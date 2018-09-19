Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов

12:59 06.11.2018 0 комментариев Молдова

Президент РМ Игорь Додон отказался промульгировать Новый кодекс аудиовизуальных СМИ.

В официальном ответе, переданном в парламент, шесть страниц аргументов, которыми руководствовался Додон в своем отказе. Они, по сути, связаны с сокращением доли информационных передач российского производства и запретом на трансляцию российских военных передач, сообщает DESCHIDE.MD.

Ответ Додона будет передан основной комиссии. Если его аргументы не будут признаны, то парламент вновь проголосует за проект и повторно передаст его на промульгацию. Если Додон будет настаивать на своем отказе, то через 14 дней депутаты парламентского большинства инициируют очередную процедуру отстранения президента от полномочий в вопросе подписания этого закона. В этом случае закон подпишет председатель парламента.

Новый кодекс аудиовизуальных СМИ был принят в первом чтении ещё в июле текущего года. Позднее в него внесли ряд технических поправок, а после третьего голосования, которое состоялось в октябре, парламент передал документ на промульгацию президенту.

Новый кодекс включает в себя ряд новых положений о принципах аудиовизуальной коммуникации, в соответствии с которыми должны действовать все поставщики медиауслуг: свобода выражения мнений, редакционная независимость, обеспечение правильной информации, защита несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями, равенство полов, защита национального аудиовизуального пространства, прозрачность собственности, доступ к мероприятиям повышенной важности, защита журналистов, право на реплику и т. д.

Отдельные главы касаются организации и функционирования линейных медиа-услуг, миссии поставщиков медиауслуг, функционирования поставщика услуг общественного вещания, распространителей медиа-услуг, организации нелинейных аудиовизуальных медиауслуг, Аудиовизуального совета и т.д.

По мнению авторов, при разработке кодекса учитывался опыт ряда европейских стран. Документ направлен на приведение национального законодательства в области средств массовой информации к европейскому.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года.



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