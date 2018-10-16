Возможное расширение санкций США вызывает опасения у 86% крупных российских компаний.

Это следует из опроса Института Адизеса (консалтинговая компания в области менеджмента), проведенного для РБК.

В опросе принимали участие 1015 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. 38% опрошенных работают в сфере промышленности (пищевая отрасль, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, топливный сектор), 17% занимаются строительством, 16% — транспортом, 14% заняты в финансовой сфере, 9% — в ИТ, 6% работают на медицинском рынке. Опрос проводился анкетным способом.



37% респондентов работают в Центральном федеральном округе, 22% — в Северо-Западном, 21% — в Приволжье и Южном ФО, 20% — в Сибири и на Урале.

Об опасениях из-за возможности новых санкций заявили 86% опрошенных, еще 14% их не боятся. Говоря о том, как именно санкции могут повлиять на их компанию, респонденты остановились на трех основных вариантах.



Так, 35% опрошенных сказали, что эффект окажут ограничения на поставки в Россию товаров или технологий. Так или иначе весь бизнес уже столкнулся с ограничениями на поставку или компонентов, или технологий, рассуждает член генсовета «Деловой России» Михаил Левчук. «Мы все в этом котле варимся с 2014 года. Кто-то более успешно, кто-то менее. Кто-то вышел из бизнеса, кто-то адаптировался и нашел других поставщиков», — рассказывает он.



О том, что новые санкции могут повлиять на их компанию через ослабление рубля и нестабильность на финансовых рынках, сказали 34% респондентов.

Еще 31% компаний, согласно опросу Института Адизеса, ключевым каналом влияния санкций назвали запрет на валютные операции госбанков. Именно он может стать наиболее «страшным» последствием ужесточения санкций, считает замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов.

В апреле США уже расширили антироссийские ограничения и включили в санкционные списки предприятия Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Это стало одним из самых серьезных раундов санкций с 2014 года. В августе санкционное давление вновь начало нарастать. США ввели ограничения против России в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии



Возможен и второй раунд санкций, если в течение трех месяцев (то есть уже к ноябрю) Россия не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится на допуск международных инспекторов.