Встречу Трампа и Путина в Париже отменили по просьбе Макрона
|12:10 06.11.2018
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|Россия
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил своих коллег российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не проводить встречу в Париже 11 ноября, поэтому ее и отменили.
Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник, пишет Новая Газета.
«Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не ”затмили” подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано», — заявил собеседник газеты.
О том, что встречу двух президентов перенесут из Парижа в Аргентину, заявил Трамп.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил, что «обстоятельной встречи» в столицы Франции не получится.
«График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», — сказал Песков.
Напомним, 23 октября Путин предложил Трампу провести встречу 11 ноября в Париже во время торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча должна быть «полноценной» и «хорошо подготовленной».
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