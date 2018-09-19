Керченский судостроительный завод "Залив" построил два корпуса двух универсальных морских танкеров с надстройками.

Об этом сообщает "рупор" оккупационной власти Крыминформ со ссылкой на пресс-службу завода.

"Завершено формирование корпусов и надстройки заказов (танкеров), установлено всё необходимое приварное насыщение, погружено оборудование, выполняется подготовка к сдаче корпусов под электромонтаж. Все производственные этапы соответствуют срокам, оговоренным с заказчиком", – говорится в сообщении.

В пресс-службе завода заявили, что завершение строительства танкеров перенесли на более поздние сроки из-за энергетической блокады Крыма. Также строительство затянулось из-за введения на заводе нового оборудования для улучшения тактико-технических и эксплуатационных характеристик судна.

На заводе так же сообщили, что "строительство танкеров возродило после более чем 20-летнего перерыва полнокомплектное судостроение на предприятии" И похвастались тем, что "за последние четыре года судостроительный завод «Залив» более чем в шесть раз увеличил объемы производства".

Напомним, оккупанты сообщили, что на заводе в Керчи 26 декабря 2014 года были заложены корпуса морских танкеров проекта 23131. Однако корпус первого танкера до сих пор не покинул цех и не спущен на воду.

Как сообщал BlackSeaNews еще в феврале 2015 года, работы по постройке танкеров прекратились сразу после торжественной церемонии закладки, состоявшейся в конце декабря 2014 года, об этом писал и портал FlotProm. "Две секции стоят в конце завода, в так называемом отстойнике. Ими никто не занимается и даже не планирует", - сообщили работники завода.