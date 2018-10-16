Представництво президента України в АРК оперативно выдреагувало на події в Генічеську

10:51 06.11.2018 0 комментариев Крым

5 листопада 2018 р. Постійний Представник Президента України в АРК Борис Бабін та його Перший заступник Ізет Гданов провели нараду в селі Чонгар за участю представників Головного управління СБУ в АРК, Управління СБУ в Херсонській області, Головного управління Національної поліції в АРК та м. Севастополі, органів прокуратури та Національної поліції в Генічеському районі, голови та секретаря Чонгарської сільради, громадськості.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономной Републіці Крим.

На нараді, зумовленій реагуванням на отримані Представництвом звернення, обговорювалася стала ситуація із поточною господарською діяльністю структур, підконтрольних колишньому керівнику Генічеської райдержадміністрації Сейтумеру Німетуллаєву, який перебуває на тимчасово окупованій території та очолює структури, які сприяють діяльності владі РФ у Криму.

Було заслухано позицію правоохоронних органів та громадськості щодо ведення відповідних кримінальних проваджень, керівництвом Представництва вчергове констатувалися ознаки втрати державного управління в окремих наближених до окупованого Криму місцевостях.

Постійний Представник та його Перший заступник констатували потребу як державним органам, так і громадськості діяти неухильно в межах законності, запропонували правоохоронцям активізувати процесуальну діяльність в межах повноважень.

За підсумками обговорення ситуації, Представництво й надалі діятиме у взаємодії з центральними органами влади в режимі невідкладної протидії російській агресії з Криму, що триває та формує низку відповідних загроз, зокрема в Генічеському районі.

Також Постійний Представник та його Перший заступник провели робочі зустрічі із головою Новоолексіївської селищної ради та керівництвом Херсонського регіонального меджлісу кримських татар. Серед іншого обговорювалася діяльність з облаштування в Новоолексіївці Центру надання адміністративних послуг, зокрема для мешканців тимчасово окупованого Криму, було оглянуто виділене для Центру приміщення, де наразі тривають підготовчі роботи.

Нагадуємо, 5 листопада в Херсонській області добровольці батальйону «Айдар» та громадського формування «Аскер» зупинили протизаконну роботу підприємства «Чонгар», яке належить родині Сейтумера Німетуллаєва.

«У зв'язку з тим, що ніякого довіри до місцевої влади немає, просимо втручання президента України і наведення порядку в прилеглих до Криму районах. Просимо взяти це питання на контроль, щоб попередити корумпованість місцевої влади. Наголошуємо, що це питання безпосередньо стосується деокупації Криму», - заявив офіцер батальйону«Айдар» з позивним «Берет».
 



Ещё на эту тему:

09:30 06.11.2018
В зоне ООС отремонтировали дамбу, обезопасив от ядовитого загрязнения Азовское море
18:55 05.11.2018
На Херсонщине продолжается борьба общественников с бизнесом коллаборанта Ниметуллаева / Видео
10:35 05.11.2018
Долг по заработной плате в оккупированном Крыму более 30 млн рублей
07:28 05.11.2018
Украина ловит в Азове втрое меньше рыбы, чем Россия
14:38 03.11.2018
Підозрюваного у держзраді екс-суддю Чорнобука затримали в києві / Відео
17:24 02.11.2018
Украинским морякам с судна "ЯМК-0041" изменена мера пресечения на подписку о невыезде
10:55 02.11.2018
Оккупанты распродают крымскую недвижимость, в том числе и. санаторий у замка Ласточкино гнездо
18:45 01.11.2018
Поплічник Кремля Німетуллаев продовжує грабувати Чонгар / Відео
14:43 01.11.2018
НАТО прекратило военно-морское сотрудничество с РФ после аннексии Крыма — адмирал Фогго
14:20 01.11.2018
Экипажу "Норда" восстановили российские паспорта
13:45 01.11.2018
Пам'ятай про Крим: Кількість "понаїхавших" до Кримського півострова за часи окупації
13:31 01.11.2018
Крымчанам обещают рост тарифов на исходящие звонки и мобильный интернет
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
Все новости страны
Армения Армения
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
Все новости страны
Болгария Болгария
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
19:12 02.11.2018
Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
Все новости страны
Греция Греция
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
Все новости страны
Молдова Молдова
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
15:00 05.11.2018
Додон надеется, что новое правительство Молдовы будет дружить с Россией
17:51 02.11.2018
Молдова продолжит настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
12:10 06.11.2018
Встречу Трампа и Путина в Париже отменили по просьбе Макрона
07:25 06.11.2018
Под санкции США против Ирана попал российский банк
11:50 05.11.2018
Россия и Китай готовы подписать контракт по тяжелому вертолету уже на этой неделе
10:59 05.11.2018
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
Все новости страны
Украина Украина
12:38 06.11.2018
В турецких тюрьмах нет россиян для обмена на украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму - Джемилев / Видео
11:43 06.11.2018
Правозахисники передали британським депутатам список відповідальних за катування українських політв’язнів
11:15 06.11.2018
Оккупанты уверяют, что отыскали на керченском "Заливе" потерянные корпуса двух морских танкеров
10:51 06.11.2018
Представництво президента України в АРК оперативно выдреагувало на події в Генічеську
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс