5 листопада 2018 р. Постійний Представник Президента України в АРК Борис Бабін та його Перший заступник Ізет Гданов провели нараду в селі Чонгар за участю представників Головного управління СБУ в АРК, Управління СБУ в Херсонській області, Головного управління Національної поліції в АРК та м. Севастополі, органів прокуратури та Національної поліції в Генічеському районі, голови та секретаря Чонгарської сільради, громадськості.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономной Републіці Крим.

На нараді, зумовленій реагуванням на отримані Представництвом звернення, обговорювалася стала ситуація із поточною господарською діяльністю структур, підконтрольних колишньому керівнику Генічеської райдержадміністрації Сейтумеру Німетуллаєву, який перебуває на тимчасово окупованій території та очолює структури, які сприяють діяльності владі РФ у Криму.

Було заслухано позицію правоохоронних органів та громадськості щодо ведення відповідних кримінальних проваджень, керівництвом Представництва вчергове констатувалися ознаки втрати державного управління в окремих наближених до окупованого Криму місцевостях.

Постійний Представник та його Перший заступник констатували потребу як державним органам, так і громадськості діяти неухильно в межах законності, запропонували правоохоронцям активізувати процесуальну діяльність в межах повноважень.

За підсумками обговорення ситуації, Представництво й надалі діятиме у взаємодії з центральними органами влади в режимі невідкладної протидії російській агресії з Криму, що триває та формує низку відповідних загроз, зокрема в Генічеському районі.

Також Постійний Представник та його Перший заступник провели робочі зустрічі із головою Новоолексіївської селищної ради та керівництвом Херсонського регіонального меджлісу кримських татар. Серед іншого обговорювалася діяльність з облаштування в Новоолексіївці Центру надання адміністративних послуг, зокрема для мешканців тимчасово окупованого Криму, було оглянуто виділене для Центру приміщення, де наразі тривають підготовчі роботи.

Нагадуємо, 5 листопада в Херсонській області добровольці батальйону «Айдар» та громадського формування «Аскер» зупинили протизаконну роботу підприємства «Чонгар», яке належить родині Сейтумера Німетуллаєва.

«У зв'язку з тим, що ніякого довіри до місцевої влади немає, просимо втручання президента України і наведення порядку в прилеглих до Криму районах. Просимо взяти це питання на контроль, щоб попередити корумпованість місцевої влади. Наголошуємо, що це питання безпосередньо стосується деокупації Криму», - заявив офіцер батальйону«Айдар» з позивним «Берет».

