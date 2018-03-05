Организаторы сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» назвали причину смерти советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Об этом сообщается на странице сообщества в Фейсбук, информирует enovosty.com/news.

«Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества», — отмечают активисты.

По их словам, Гандзюк знала, кто организовал и заказал покушение на нее.

«И мы не о пяти экс-бойцов УДА. Это лишь исполнители. Мы знаем кто, когда и сколько им заплатил. Мы знаем всю цепь от исполнителей, организаторов, посредников к заказчикам. Мы знаем за что именно ее убили. В МВД и ГПУ все тоже знают. Знают почти три месяца и ничего не делают «, — подчеркивается в сообщении.

По словам активистов, посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судим Игорь Павловский, имеющий кличку «Собака».

Они сообщают, что Павловский ранее был помощником депутата от Партии регионов Журавка, который сейчас находится на оккупированной территории Донбасса.

«Павловский — официальный помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Паламарачук — вечный смотрящий по темам МВД в Херсонской области «, — утверждают активисты.

