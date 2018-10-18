Украинская "дочка" российского ВТБ-Банка ввела лимиты на снятие наличных
|09:57 06.11.2018
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|Украина
АО "ВТБ-Банк" ввело лимиты на снятие наличных из-за снижения объема ликвидности. В Нацбанке подтвердили наличие проблем с ликвидностью у банка.
Как информирует пресс-служба НБУ, снижение объема ликвидности происходило в процессе свертывания деятельности ВТБ Банка уже длительное время и было углублено решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года о блокировании активов финучреждения, сообщает ZN,UA.
Регулятор отметил, что сейчас финансовое учреждение не может пополнять ликвидность за счет продажи залогового имущества и активов.
"5 ноября 2018 банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных. Национальный банк осуществляет усиленный мониторинг ситуации, и при необходимости <будет> принимать меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством", - заявили в Нацбанке.
Регулятор заверил, что ситуация с "ВТБ-Банком" не влияет на стабильность банковского сектора Украины.
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