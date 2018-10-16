В зоне ООС отремонтировали дамбу, обезопасив от ядовитого загрязнения Азовское море
|09:30 06.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Закончены аварийно-восстановительные работы на дамбе шламонакопителя 1-й и 3-й очереди фенольного завода под Торецком.
В озере накопителя - свыше трехсот тысяч тонн ядовитых веществ, в том числе: фенол, пиридин и серная кислота. В случае прорыва дамбы опасные элементы могли попасть в Азовское море.
Об этом сообщили в штабе ООС, сообщает MRPL CITY.
Отмечается, что с начала боевых действий ядовитое озеро, которому почти 70 лет, фактически находится на линии фронта. В связи с боевыми действиями дамба фенольного завода местами начала проседать. Отстойник стоит на возвышении. В случае прорыва вредные вещества могли попасть в реку Кривой Торец, затем в Северский Донец, а далее в Азовское море.
В ходе ремонтных работ проведено частичное укрепление дамбы путем завоза 2850 куб.м глины и отсева, пробурены 12 контрольных скважин. В дальнейшем, с 6 ноября 2018 г. по апрель 2019 г. на шламонакопителях 1-й и 3-й очереди запланировано проведение работ по прокачке контрольных скважин и отбора проб жидкостей на химический анализ.
Ремонт был организован благодаря совместной работе командования Объединенных сил, СММ ОБСЕ и украинской стороны СЦКК.
Ещё на эту тему:
Представництво президента України в АРК оперативно выдреагувало на події в Генічеську
На Херсонщине продолжается борьба общественников с бизнесом коллаборанта Ниметуллаева / Видео
Долг по заработной плате в оккупированном Крыму более 30 млн рублей
Украина ловит в Азове втрое меньше рыбы, чем Россия
Украинским морякам с судна "ЯМК-0041" изменена мера пресечения на подписку о невыезде
Оккупанты распродают крымскую недвижимость, в том числе и. санаторий у замка Ласточкино гнездо
Поплічник Кремля Німетуллаев продовжує грабувати Чонгар / Відео
НАТО прекратило военно-морское сотрудничество с РФ после аннексии Крыма — адмирал Фогго
Экипажу "Норда" восстановили российские паспорта
Пам'ятай про Крим: Кількість "понаїхавших" до Кримського півострова за часи окупації