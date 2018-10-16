Закончены аварийно-восстановительные работы на дамбе шламонакопителя 1-й и 3-й очереди фенольного завода под Торецком.

В озере накопителя - свыше трехсот тысяч тонн ядовитых веществ, в том числе: фенол, пиридин и серная кислота. В случае прорыва дамбы опасные элементы могли попасть в Азовское море.

Об этом сообщили в штабе ООС, сообщает MRPL CITY.

Отмечается, что с начала боевых действий ядовитое озеро, которому почти 70 лет, фактически находится на линии фронта. В связи с боевыми действиями дамба фенольного завода местами начала проседать. Отстойник стоит на возвышении. В случае прорыва вредные вещества могли попасть в реку Кривой Торец, затем в Северский Донец, а далее в Азовское море.

В ходе ремонтных работ проведено частичное укрепление дамбы путем завоза 2850 куб.м глины и отсева, пробурены 12 контрольных скважин. В дальнейшем, с 6 ноября 2018 г. по апрель 2019 г. на шламонакопителях 1-й и 3-й очереди запланировано проведение работ по прокачке контрольных скважин и отбора проб жидкостей на химический анализ.

Ремонт был организован благодаря совместной работе командования Объединенных сил, СММ ОБСЕ и украинской стороны СЦКК.