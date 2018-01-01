Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
|09:05 06.11.2018
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|Болгария
Госсекретарь США Майкл Помпео провел в понедельник, 5 ноября, в Вашингтоне встречу с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия двух стран, а также была отмечена важность сохранения западных санкций против России.
Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, сообщает УНН.
“Они обсудили значимость отношений между США и Болгарией, планы Болгарии модернизировать свои ВС (вооруженные силы), а также диверсификацию энергоресурсов как приоритетный вопрос европейской энергобезопасности. Они также коснулись таких глобальных вопросов, как ракетная программа Ирана, важность сохранения санкций против России, а также общую заинтересованность (Вашингтона и Софии) в поддержании стабильности, безопасности и процветании стран Западных Балкан”, — отмечается в документе.
Напоминаем, США поздравили осужденного в РФ якобы “за терроризм” режиссера Олега Сенцова с присуждением ему премии имени Сахарова и вновь выразили надежду на то, что власти России отпустят его на свободу. Соответствующее заявление разместила в пятницу, 26 октября, в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.
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