Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России

09:05 06.11.2018 0 комментариев Болгария

Госсекретарь США Майкл Помпео провел в понедельник, 5 ноября, в Вашингтоне встречу с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия двух стран, а также была отмечена важность сохранения западных санкций против России.

Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, сообщает УНН.

“Они обсудили значимость отношений между США и Болгарией, планы Болгарии модернизировать свои ВС (вооруженные силы), а также диверсификацию энергоресурсов как приоритетный вопрос европейской энергобезопасности. Они также коснулись таких глобальных вопросов, как ракетная программа Ирана, важность сохранения санкций против России, а также общую заинтересованность (Вашингтона и Софии) в поддержании стабильности, безопасности и процветании стран Западных Балкан”, — отмечается в документе.

Напоминаем, США поздравили осужденного в РФ якобы “за терроризм” режиссера Олега Сенцова с присуждением ему премии имени Сахарова и вновь выразили надежду на то, что власти России отпустят его на свободу. Соответствующее заявление разместила в пятницу, 26 октября, в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.



Ещё на эту тему:

12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
11:26 22.02.2018
Президент Болгарии обсудил с послом США стратегическое партнерство
15:36 18.09.2017
Президент Болгарии отправился в США с рабочим визитом
09:04 01.02.2017
В скором времени не ожидается отмена виз в США для граждан Болгарии
09:37 30.01.2017
В ближайшее время США не собираются отменять визы для болгар
09:47 10.01.2017
Эрик Рубин останется послом США в Болгарии и при Дональде Трампе
18:54 06.12.2016
Премьер Болгарии обсудил с послом США развитие двухстороннего сотрудничества
10:13 14.11.2016
Министр экономики: Избрание Трампа усилит американский интерес к военной индустрии Болгарии
16:45 09.09.2016
С сегодняшнего дня в охране воздушного пространства Болгарии будут участвовать ВВС США
12:46 01.08.2016
Глава МИД Болгарии обсудил в США сотрудничество в области обороны
18:40 16.06.2016
Американская компания открыла самый большой в Болгарии завод по производству эфирных масел
10:46 11.05.2016
Помощник Керри посетит Болгарию
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
Все новости страны
Армения Армения
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
Все новости страны
Болгария Болгария
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
19:12 02.11.2018
Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
Все новости страны
Греция Греция
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
Все новости страны
Молдова Молдова
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
15:00 05.11.2018
Додон надеется, что новое правительство Молдовы будет дружить с Россией
17:51 02.11.2018
Молдова продолжит настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
12:10 06.11.2018
Встречу Трампа и Путина в Париже отменили по просьбе Макрона
07:25 06.11.2018
Под санкции США против Ирана попал российский банк
11:50 05.11.2018
Россия и Китай готовы подписать контракт по тяжелому вертолету уже на этой неделе
10:59 05.11.2018
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
Все новости страны
Украина Украина
12:38 06.11.2018
В турецких тюрьмах нет россиян для обмена на украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму - Джемилев / Видео
11:43 06.11.2018
Правозахисники передали британським депутатам список відповідальних за катування українських політв’язнів
11:15 06.11.2018
Оккупанты уверяют, что отыскали на керченском "Заливе" потерянные корпуса двух морских танкеров
10:51 06.11.2018
Представництво президента України в АРК оперативно выдреагувало на події в Генічеську
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс