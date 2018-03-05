Российский истребитель "опасным и непрофессиональным образом" перехватил самолет ВМС США над Черным морем / Видео
|08:15 06.11.2018
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Разведывательный самолет ВМС США, который летел в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским истребителем в понедельник, 5 ноября, "опасным и непрофессиональным образом".
Об этом пишет CNN со ссылкой на трех чиновников Министерства обороны США и заявление американских ВМС, передает УНН.
Во время преследования, которое длилось 25 минут, российский реактивный самолет СУ-27 прошел непосредственно перед американским самолетом EP-3 на высокой скорости, сообщили источники. Экипаж американского самолета сообщил о турбулентности после первичного взаимодействия, когда Су-27 пролетел мимо.
После этого российский истребитель совершил второй проход у самолета США и применил дожигатель при проведении маневра, который, вероятно, и вызвал вибрацию, которую почувствовал американский экипаж.
"Это взаимодействие было определено как опасное из-за того, что Су-27 совершил высокоскоростной проход прямо перед самолетом, что поставило под угрозу наших пилотов и экипаж. Су-27, которой осуществлял перехват, сделал дополнительный проход, приближаясь к EP-3 и применив свой дожигатель во время проведения разворота. Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и вибрации после второй", - говорится в заявлении ВМС США.
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