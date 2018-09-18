Нарушения Россией прав человека в аннексированном Крыму должны стать основанием для ужесточения санкций

07:50 06.11.2018 0 комментариев Крым

Нарушения Россией прав человека в аннексированном Крыму должны стать основанием для ужесточения санкций в отношении неё.

Об этом в ходе выступления в ООН заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает Укринформ  со ссылкой на "Крым.Реалии".

«Оккупация, к сожалению, в первую очередь негативно влияет на обычных людей. Каждое российское преступление в Крыму имеет «человеческое лицо», – подчеркнула Джапарова.

По её словам, соответствующая резолюция по ситуации с правами человека в Крыму должна быть рассмотрена Третьим комитетом Генассамблеи ООН в ноябре, после чего в феврале должна быть вынесена на голосование на заседании Генассамблеи.

«Давление на Россию в виде санкций, заявлений и резолюций, деклараций и других документов, фиксирующих политику непризнания, а также международные судебные решения – этот комплекс мероприятий минимизирует уровень репрессий в Крыму. Впрочем, нарушение прав человека сегодня является безнаказанным преступлением, которое ежедневно совершается на оккупированном полуострове и является прямым следствием этой оккупации», – отметила Джапарова.

Напомним: после аннексии в Крыму оккупантские "власти" практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».



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