Владимир Балух, находящийся в Керченской колонии, пока не возобновил голодовку.

07:07 06.11.2018 0 комментариев Крым

Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, находящийся в Керченской колонии №2, пока не возобновил голодовку.

Об этом Крым.Реалии 5 ноября сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Укринформ. 

"Каких-то угроз жизни Владимира Балуха на данный момент нет. Голодовку он пока не возобновил", – сказал Чийгоз.

Как сообщалось, 2 ноября адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент не смогли навестить Балуха из-за того, что он находится на карантине в Керченской колонии №2.

Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит.

Перед этим подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тыс. грн). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал "балансирование на нулевой отметке".



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