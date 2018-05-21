Азербайджан не планирует закупать в 2019 году газ в России и Туркмении.

Об этом 5 ноября сообщил представитель госнефтекомпании страны (ГНКАР) по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов, передает ТАСС.

"Согласно нынешним планам компании, мы не планируем импортировать газ из России в следующем году", - сказал представитель ГНКАР. При этом он пояснил, что несколько сотен миллионов куб. м, которые осталось закупить в России по годовому контракту, подписанному в конце 2017 года, будут получены в предстоящие месяцы. "Подписание контракта на поставку дополнительных объемов газа из России не рассматривается. Точно так же из Туркмении", - добавил Ахмедов.

Он подчеркнул, что Азербайджан основные объемы газа импортировал из России. "Большей частью это приходилось на летние месяцы. Этот газ закачивался в газохранилища и использовался для экспорта, переработки и других целей. Таким образом мы реализовывали коммерческий потенциал наших газохранилищ", - сказал представитель ГНКАР.

"Сейчас у нас уже в газохранилища закачано более 3 млрд куб. м газа, это больше, чем в предыдущие годы. Добыча собственного газа тоже растет. Соответственно, будет увеличиваться количество азербайджанского газа, отправляемого в газохранилища. Поэтому необходимость в импорте отпадает, и мы уже знали, что со следующего года мы, скорее всего, не будем импортировать газ", - отметил представитель ГНКАР.