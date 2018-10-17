Российский "Мир Бизнес Банк" и 17 связанных с ним юрлиц попали в список санкции США против Ирана. Банк на 100% принадлежит иранскому Bank Melli Iran.

МББ принадлежит иранскому Bank Melli Iran, который также находится в санкционном списке. Все 17 юрлиц зарегистрированны по одному адресу в Москве, сообщает ZN,UA со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.

Минфин США внес Bank Melli Iran в список за финансовую, метериальную и технологическую поддержку, и за предоставление финансовых и иных услуг Корпусу стражей Исламской революции Ирана.

В США говорят, что через счета КСИР в BMI прошло несколько миллиардов долларов.

Администрация президента США Дональда Трампа с 5 ноября восстановила все санкции против Ирана, которые ранее были сняты в рамках "ядерной сделки" 2015 года; ограничительные меры затронут экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Министр финансов США Стив Мнучин заявил о том, что конечной целью санкций является сдерживание агрессивного поведения режима в Тегеране.