Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
|20:59 05.11.2018
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|Болгария
Лидеры четырех балканских государств (Болгарии, Румынии, Греции и Сербии) выразили намерение подать совместную заявку на проведение у себя Чемпионата мира по футболу 2030 года.
Сообщает издание Euractiv, передает Интерфакс-Украина.
Данное заявление было сделано премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на пресс-конференции после встречи с руководителями остальных стран "балканской четверки" в Варне.
При этом Euractiv пишет, что в настоящее время в Болгарии нет ни одного стадиона, который соответствовал бы требованиям для проведения матчей уровня Чемпионата мира.
Отмечается, что официальный процесс приема заявок на ЧМ-2030 еще не начался. Желание стать хозяйками этого соревнования уже выразили Аргентина, Парагвай и Уругвай (именно в Уругвае состоялся первый Чемпионат мира в 1930 году), а также Марокко, Испания и Португалия. Возможность проведения у себя юбилейного чемпионата рассматривает Великобритания совместно с Ирландией.
ЧМ-2022 состоится в Катаре, а в 2026 году чемпионат пройдет в 16 городах США, Мексики и Канады.
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