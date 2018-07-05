Многонациональные военные учения "Agile Spirit 2019" ("Проворный дух 2019") с участием военнослужащих стран-членов НАТО и стран-партнеров альянса пройдут на территории Грузии летом будущего года.

Об этом сообщает в понедельник, 5 ноября, Грузия Online ссылаясь на пресс-службу министерства обороны Грузии.

По информации пресс-службы, "Agile Spirit 2019" в сравнении с предыдущими годами станут самыми масштабными международными учениями, которые пройдут в Грузии, где будет широко представлена грузинская и американская военная техника.



В понедельник в Тбилиси открылась конференция, посвященная планированию многонациональных учений "Agile Spirit 2019".



В пресс-службе отмечают, что в ходе конференции будет уточнен вопрос количества стран, которые примут участие в учениях.



Учения "Agile Spirit" проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. В Минобороны Грузии заявляют, что учения планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США.



Как заявил в сентябре министр обороны Грузии Леван Изория, в 2019 году в учениях могут принять участие до 30 стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса. Тогда же министр сообщил, что планируется добавить к этим ежегодным учениям и морскую компоненту.