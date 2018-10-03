Милитаризация оккупированного Крыма / Инфографика
|20:16 05.11.2018
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|Крым
Весной 2014-го года некоторые крымчане радостно ожидали от прихода России не только высших зарплат и пенсий, а превращение полуострова в популярный туристический курорт.
Зато вместо российских пляжников аннексированный полуостров наводнили войска, информирует Укринформ.
За четыре года оккупированный Крым превратился в "непотопляемый авианосец", гигантскую военную базу.
Численность "зеленых человечков" возросло до почти 32 тысяч, количество самолетов - до 122-х, военных кораблей - до 71-го, зенитно-ракетных комплексов - до 16-ти, количество подводных лодок - до семи. Более того, в оккупированном Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие. Не только в расконсервированной 2016 года объекте "Феодосия-13", а и на российских военных кораблях.
Инфографика Укринформа суммирует данные с закрытой презентации МИД Украины в ООН и результаты исследования открытых источников волонтеров украинской группы "Информнапалм" в течение 2014-2018 годов. На ней вы увидите, как Россия милитаризувала оккупирован Крым.
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