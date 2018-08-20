Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Россия с 1 января 2019 года на полгода снимет пошлины на некоторые категории молдавских товаров.

Об этом он заявил по результатам визита в Москву, сообщает Европейская правда ссылаясь на ТАСС.

"На мою просьбу на пять категорий продуктов с 1 января 2019 года на полгода будут сняты пошлины. Мы хотели бы, чтобы либерализация торговли стала бессрочной, но именно эти категории — фрукты, овощи, консервы и продукты винной отрасли — составляют основу экспорта", — сказал Додон.

Президент надеется, что в будущем пошлины будут сняты бессрочно.

"Чтобы пошлины были сняты на более долгий срок, нужны переговоры между правительствами. Мы рассчитываем, что через полгода в стране будет другое правительство, что сможет продолжить эти переговоры", — сказал он.

Еще в январе 2017 года российский лидер пообещал, что Москва начнет снимать ограничения на поставки в РФ молдавской сельскохозяйственной и винодельческой продукции. Ее ввоз был ограничен в 2013-2014 годах на фоне активного сближения Молдовы с ЕС, которое завершилось подписанием между Кишеневом и Брюсселем Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли.