Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
|19:49 05.11.2018
|0 комментариев
|Молдова
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Россия с 1 января 2019 года на полгода снимет пошлины на некоторые категории молдавских товаров.
Об этом он заявил по результатам визита в Москву, сообщает Европейская правда ссылаясь на ТАСС.
"На мою просьбу на пять категорий продуктов с 1 января 2019 года на полгода будут сняты пошлины. Мы хотели бы, чтобы либерализация торговли стала бессрочной, но именно эти категории — фрукты, овощи, консервы и продукты винной отрасли — составляют основу экспорта", — сказал Додон.
Президент надеется, что в будущем пошлины будут сняты бессрочно.
"Чтобы пошлины были сняты на более долгий срок, нужны переговоры между правительствами. Мы рассчитываем, что через полгода в стране будет другое правительство, что сможет продолжить эти переговоры", — сказал он.
Еще в январе 2017 года российский лидер пообещал, что Москва начнет снимать ограничения на поставки в РФ молдавской сельскохозяйственной и винодельческой продукции. Ее ввоз был ограничен в 2013-2014 годах на фоне активного сближения Молдовы с ЕС, которое завершилось подписанием между Кишеневом и Брюсселем Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли.
Ещё на эту тему:
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
Новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ
Молдове посоветовали подготовиться к заметной активизации России