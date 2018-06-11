Высокие тарифы в украинских морских портах препятствуют загрузке железнодорожных паромов контейнерными поездами на направлении Украина - Грузия.

Такое мнение, как передает медиацентр УЗ "Магистраль", высказал гендиректор ассоциации "Портовое сообщество" Василий Зубков на конференции "Инновационное развитие транспортных технологий для обеспечения потребностей международной торговли" в рамках выставки TransUkraine в Киеве в конце октября, передает ЦТС.

"Морские перевозчики свой вклад внесли (в тарифную политику по перевозкам по коридору ТРАСЕКА, - прим. УЗ). Если обычно стандартные тарифы были 2700 долларов за вагон, то сейчас, учитывая, что основной поток идет на Азербайджан, Казахстан и Среднюю Азию, это уже 1700 долларов. Зато Министерство инфраструктуры Украины в 10 раз подняло портовые сборы для этих железнодорожных паромов и втрое - общую стоимость судозахода", - заявил Зубков.

Как отмечают в УЗ, это привело к сокращению перевозок: "Если из Черноморска к портам Грузии после введения российских санкций в сентябре 2016 года паромами транспортировали более 1,1 тыс. вагонов, то в следующие два года перевозки сократились втрое - до 351 вагона в сентябре 2018".

Напомним, ранее "Укрзализныця" получила в управление два парома "Герои Шипки" и "Герои Плевны", которые находятся на балансе Фонда госимущества, а в 2000-2015 годах эксплуатировались компанией "Укрферри". УЗ отправила суда в ремонт.

В мае 2017 года стало известно, что Азербайджанское Каспийское морское пароходство не исключает возможности покупки или аренды железнодорожных паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны". По словам председателя правления азербайджанской компании Рауфа Валиева, правительство его страны поставило перед предприятием задачу наладить сотрудничество с Украиной в части скорейшей реализации проекта "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТКТМ).

Министр инфраструктуры Владимир Омелян год назад предполагал, что паромная линия с использованием флота "Укрзализныци" может быть открыта в 2018 году.