В Херсонской области добровольцы батальона «Айдар» и гражданского формирования «Аскер» остановили противозаконную работу предприятия «Чонгар», которое принадлежит семье Сейтумера Ниметуллаева.

Об этом говорится в эксклюзивном материале телеканала ATR.

На кадрах — офис частного аграрного предприятия «Чонгар», которое официально оформлено на супругу бывшего главы Генической райгосадминистрации Сейтумера Ниметуллаева. Он в 2014 сбежал в Крым после того, как поддержал оккупантов.

Когда в офис «Чонгара» зашли представители гражданского формирования «Аскер», бойцы батальона «Айдар» и ветераны АТО, они увидели портреты Ленина на стенах, серп, молот и красные коммунистические знамена. Вместо портрета действующего президента в фоторамке — беглый президент Янукович, вместо Конституции — книга о том, как жить Украине.

«Здесь целая ленинская комната с красными знамёнами, с георгиевскими ленточками, здесь портрет Януковича, флаги партии регионов. И это все в километре от админграницы с Крымом. Это опасно. Вы знаете, чем это заканчивается, когда появляются георгиевские ленточки на материковой Украине?» — сказал боец батальона «Айдар» с позывным «Татарин».

Киев обвинил Ниметуллаева в госизмене и арестовал его многомиллионный бизнес и тысячи гектаров земли еще в 2014 году. Но, несмотря на то, что он сам сбежал в Крым и сейчас служит оккупантам, его бизнес до сих пор работал на материковой Украине. Добровольцы обратились в полицию, СБУ и в Представительство Президента в АР Крым.

«В связи с тем, что никакого доверия к местной власти нет, просим вмешательства президента Украины и наведения порядка в прилегающих к Крыму районах. Просим взять этот вопрос на контроль, чтобы предупредить коррумпированность местных властей. Подчеркиваем, что этот вопрос напрямую касается деоккупации Крыма», — заявил офицер батальона «Айдар» с позывным «Берет».

«Мы уже находимся здесь три года и понимаем, насколько продажная эта фирма. Просто рассадник сепаратизма. Деньги, которые они выручают тут, они отправляют в Крым, где Ниметуллаев открыто спонсирует сепаратизм. Люди по три месяца не получают зарплату, они людям говорят, что денег нет. А сам Ниметуллаев ездит на «Maybach» и у каждого члена семьи по дворцу», — сообщила заместитель командира ГФ «Аскер» Эвелина Арифова.

Бойцы батальона «Айдар» и гражданского формирования «Аскер» написали заявление в полицию, правоохранители опросили свидетелей, помещения «Чонгара» опечатали. Пока следователи будут разбираться, кому принадлежит предприятие, у здания организовано дежурство бойцов «Аскера» и добровольцев «Айдара».

Как сообщалось, в октябре представители гражданского формирования «Аскер» остановили попытку продажи ценных аэродромных плит в Геническом районе. Они хранились на территории тракторной бригады, принадлежащей частному предприятию «Чонгар». Его Ниметуллаев до побега в Крым успел переоформить на жену. Именно работники фирмы «Чонгар» пытались продать 154 плиты. Стоимость одной — почти 14 тысяч гривен. Общая стоимость плит составила более полутора миллиона гривен.

Напомним, Сейтумер Ниметуллаев в 2014 году поддержал аннексию Крыма и сбежал на полуостров. В том же году он был объявлен украинскими властями в розыск. В Крыму Ниметуллаев возглавляет пророссийскую крымскотатарскую организацию «Къырым бирлиги» и активно поддерживает агрессивную политику Кремля.