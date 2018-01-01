Румыния перейдет на единую европейскую валюту в 2024 году.

Об этом заявил министр финансов Румынии Эуджен Теодорович, сообщает Укринформ.

"Румыния перейдет на евро в 2024 году. Такой официальный календарь, а полностью календарь подготовительных мероприятий будет представлен для утверждения на следующей неделе", - отметил Теодорович.

По словам министра, детальный поэтапный календарь подготовки к вступлению Румынии в еврозону будет представлен в декабре этого года.

В начале весны 2018 года правящая Социал-демократическая партия утвердила план присоединения Румынии к еврозоне. В разработке этого плана принимал участие и губернатор Национального банка Румынии Мугур Исэреску.

Как сообщалось ранее, присоединение Румынии к Шенгенскому безвизовому пространству зависит от соблюдения норм правового государства.