Украинская армия попала в топ-10 в Европе

18:00 05.11.2018 0 комментариев Украина

Авторитетное издание Business Insider включило украинскую армию в десятку сильнейших в Европе.

Издание приводит данные рейтинга Global Firepower за 2018 год, который сравнивает небольшие страны с техническими преимуществами и их территориально больших, но несколько отставших соседей, пишет КорреспондентЪ.

Учитывался целый ряд факторов, таких как география, логистические возможности, природные ресурсы, промышленные возможности, а также многообразие вооружения и военных активов, развитость страны, количество живой силы и тому подобное.

Вооруженные силы Украины оказались на 10-м месте списка сильнейших армий на континенте с оборонным бюджетом на уровне 4,88 миллиарда долларов.

При этом, издание насчитало в Украине 1,1 миллиона военнослужащих, 2214 танков, 39 истребителей (общее количество военных самолетов - 240) и 25 судов ВМС. 

На ступень выше Украины оказалась Греция с бюджетом 6,5 миллиардов долларов и 413,5 тысячами солдат. Хотя танков у балканской страны почти в два раза меньше, чем у Украины. Однако истребителей значительно больше – 189.

Самой сильной армией в Европе издание указало Россию. В тройке лидеров также оказались Франция и Великобритания, которые заняли второе и третье места соответственно.

С 4 по 8 место занимают армии Турции, Германии, Италии, Испании и Польши.

Согласно рейтингу, армия Украины оказалась сильнее, чем в 15 странах Европы: Чехии, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Нидерландов, Румынии, Беларуси, Дании, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Австрии, Словакии, Португалии и Бельгии.



Ещё на эту тему:

10:43 03.09.2018
В Одессе появится еще одна бригада морской пехоты
15:23 16.08.2018
Вооруженные Силы Украины готовы к применению Javelin
09:26 09.08.2018
Морпехи под Мариуполем создали неординарный автомобиль / Видео
09:12 25.07.2018
Командира одесской базы обеспечения ВСУ из-за краж топлива обвинили в предательстве и лишили звания
14:15 20.07.2018
Минобороны подало в суд на подрядчика, который просрочил строительство казармы в Одессе
16:59 10.07.2018
"Кентавры" и новейшие БМП: командующий рассказал о перевооружении морской пехоты
11:03 07.06.2018
Как возле Крыма встречали украинских военных с Донбасса / Фото Видео
16:04 12.04.2018
Министр обороны прибыл в Одесскую область: проверяет подразделения Воздушных сил и ВМС
08:59 07.03.2018
Украинскую морскую пехоту возглавил десантник
12:39 06.03.2018
Канадские военные подарили Одесской военной академии мультимедийные проекторы
14:58 26.01.2018
Канада увеличила количество инструкторов для ВСУ
15:43 12.01.2018
Во Львов прибыл состав с танками / Видео
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
Все новости страны
Болгария Болгария
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
19:12 02.11.2018
Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
Все новости страны
Греция Греция
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
Все новости страны
Молдова Молдова
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
15:00 05.11.2018
Додон надеется, что новое правительство Молдовы будет дружить с Россией
17:51 02.11.2018
Молдова продолжит настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
11:50 05.11.2018
Россия и Китай готовы подписать контракт по тяжелому вертолету уже на этой неделе
10:59 05.11.2018
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
09:16 05.11.2018
Россияне считают, что их объединяет победа в "Великой отечественной войне" и аннексия Крыма
20:33 02.11.2018
Бельгийская Brussels Airlines отказалась от российских "Суперджетов". Причина - в неисправностях самолетов
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
Все новости страны
Украина Украина
20:16 05.11.2018
Милитаризация оккупированного Крыма / Инфографика
19:22 05.11.2018
Рост тарифов для ж/д паромов в портах Украины мешает контейнерным перевозкам в Грузию
18:55 05.11.2018
На Херсонщине продолжается борьба общественников с бизнесом коллаборанта Ниметуллаева / Видео
18:00 05.11.2018
Украинская армия попала в топ-10 в Европе
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс