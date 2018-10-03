В соцсети, в частности Twitter, пользователи сообщают о переброске военной техники в оккупированный Крым по Керченскому мосту.

Об этом пишет replyua.net, сообщает Флот - 2017.

Через Керченский пролив по незаконно построенному мосту оккупанты переправляют на крымский полуостров военную технику, передвижение которой сфотографировали и выложили в интернет пользователи соцсети. В кадр попала колона из 7 единиц техники, в частности 4 БТР.

Пользователи социальной сети прокомментировали данную информацию со снимками так: «Ну да, для этого же и строили», «Дождались моста, че!», «7 единиц техники в кадре из них 4 Бетера. В принципе, как и планировалось...», «Бабло раздеребанили, пора мост рушить. Все равно никому не нужен».

Как сообщалось ранее, Керченский мост необходим оккупантам исключительно с военной точки зрения, при этом стратегические военные цели россиян нужно рассматривать в совокупности с другими проектами.

Во-первых, в начале 2015 года Россия приняла решение построить на участке Журавка - Миллерово железную дорогу в обход Украины для поездов, следующих из центральных регионов РФ в южные. 7 августа 2017 г. было объявлено о завершении строительства. Пропускная способность участка в 137 километров после ввода в эксплуатацию составила до 240 поездов в сутки в обоих направлениях.

Во-вторых, в 2017 году началось строительство трассы «Таврида». Первый этап строительства дороги (в двухполосном исполнении) планируется завершить до конца 2018 года, второй (четыре полосы) - до конца 2020 года.Протяженность «Тавриды» составит около 300 километров, часть этого пути пройдет по существующей дороге, другие участки планируют построить.

Кроме того, федеральной целевой программой оккупантов предусматривается электрификация и модернизация железной дороги Керчь - Феодосия - Джанкой.

В совокупности этих проектов просматривается строительство стратегической рокадной транспортной магистрали, охватывающей северо-восточные, восточные и южные регионы Украины, где Керченский мост через пролив - лишь соединяющее звено. После реализации проекта Россия будет иметь возможность не только наращивать в нужное время свое военное присутствие в Крыму, перебрасывать войска и военную технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы не с помощью воздушных или морских средств, которых у нее недостаточно для полномасштабной войны, а более дешевым автомобильным или железнодорожным транспортом.