По Керченскому мосту оккупанты гонят военную технику в Крым / Фото
|17:33 05.11.2018
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|Крым
В соцсети, в частности Twitter, пользователи сообщают о переброске военной техники в оккупированный Крым по Керченскому мосту.
Об этом пишет replyua.net, сообщает Флот - 2017.
Через Керченский пролив по незаконно построенному мосту оккупанты переправляют на крымский полуостров военную технику, передвижение которой сфотографировали и выложили в интернет пользователи соцсети. В кадр попала колона из 7 единиц техники, в частности 4 БТР.
Пользователи социальной сети прокомментировали данную информацию со снимками так: «Ну да, для этого же и строили», «Дождались моста, че!», «7 единиц техники в кадре из них 4 Бетера. В принципе, как и планировалось...», «Бабло раздеребанили, пора мост рушить. Все равно никому не нужен».
Как сообщалось ранее, Керченский мост необходим оккупантам исключительно с военной точки зрения, при этом стратегические военные цели россиян нужно рассматривать в совокупности с другими проектами.
Во-первых, в начале 2015 года Россия приняла решение построить на участке Журавка - Миллерово железную дорогу в обход Украины для поездов, следующих из центральных регионов РФ в южные. 7 августа 2017 г. было объявлено о завершении строительства. Пропускная способность участка в 137 километров после ввода в эксплуатацию составила до 240 поездов в сутки в обоих направлениях.
Во-вторых, в 2017 году началось строительство трассы «Таврида». Первый этап строительства дороги (в двухполосном исполнении) планируется завершить до конца 2018 года, второй (четыре полосы) - до конца 2020 года.Протяженность «Тавриды» составит около 300 километров, часть этого пути пройдет по существующей дороге, другие участки планируют построить.
Кроме того, федеральной целевой программой оккупантов предусматривается электрификация и модернизация железной дороги Керчь - Феодосия - Джанкой.
В совокупности этих проектов просматривается строительство стратегической рокадной транспортной магистрали, охватывающей северо-восточные, восточные и южные регионы Украины, где Керченский мост через пролив - лишь соединяющее звено. После реализации проекта Россия будет иметь возможность не только наращивать в нужное время свое военное присутствие в Крыму, перебрасывать войска и военную технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы не с помощью воздушных или морских средств, которых у нее недостаточно для полномасштабной войны, а более дешевым автомобильным или железнодорожным транспортом.
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