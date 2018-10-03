Черноморский флот РФ провел совместное учение ПВО и морской авиации по отражению атак беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщается на сайте военного ведомства государства-оккупанта, передает Флот - 2017.

В пунктах базирования кораблей, местах дислокации соединений и воинских частей Черноморского флота дежурными сменами береговых подразделений и корабельных расчётов постов противовоздушной обороны, подразделениями морской авиации проведено совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника.

В качестве воздушных противников выступили беспилотные летательные аппараты из состава подразделений Южного военного округа и Черноморского флота, дислоцированных в Краснодарском крае и оккупированном Крыму.

По сигналу центров управления средства ПВО флота были приведены в готовность к применению.

Затеем в ходе учения расчёты дежурных смен постов ПВО осуществили обнаружение, классификацию и условное уничтожение целей средствами противовоздушной обороны.

Генштаб Украины все так называемые учения РФ в оккупированном Крыму считает незаконными.

Как сообщалось, 1 ноября в Черном море завершились крупные учения ВС и ЧФ России.