Черноморский флот РФ учился отражать атаки беспилотников
|17:05 05.11.2018
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|Крым
Черноморский флот РФ провел совместное учение ПВО и морской авиации по отражению атак беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщается на сайте военного ведомства государства-оккупанта, передает Флот - 2017.
В пунктах базирования кораблей, местах дислокации соединений и воинских частей Черноморского флота дежурными сменами береговых подразделений и корабельных расчётов постов противовоздушной обороны, подразделениями морской авиации проведено совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника.
В качестве воздушных противников выступили беспилотные летательные аппараты из состава подразделений Южного военного округа и Черноморского флота, дислоцированных в Краснодарском крае и оккупированном Крыму.
По сигналу центров управления средства ПВО флота были приведены в готовность к применению.
Затеем в ходе учения расчёты дежурных смен постов ПВО осуществили обнаружение, классификацию и условное уничтожение целей средствами противовоздушной обороны.
Генштаб Украины все так называемые учения РФ в оккупированном Крыму считает незаконными.
Как сообщалось, 1 ноября в Черном море завершились крупные учения ВС и ЧФ России.
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