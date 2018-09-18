Оккупационная администрация серьезно подрывает права человека в Крыму

16:41 05.11.2018 0 комментариев Крым

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН по работе Совета по правам человека ООН заявил, что продолжающаяся агрессия Российской Федерации серьезно подрывает основные права человека и основные свободы гражданских лиц, остающихся на оккупированных территориях, которые не контролируются украинским правительством.

Об этом сообщает Флот - 2017, со ссылкой на ТСН.

«Не следует игнорировать серьезные нарушения прав человека и основных свобод, которые осуществляют российские оккупационные администрации на Донбассе и в Крыму. Россия должна выполнять свои обязательства, как государство-оккупант и предотвращать гуманитарные кризисы на территориях, находящихся под ее временным контролем», - отметил он, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Украина высоко ценит вклад Совета по правам человека в решение ситуации с правами человека в Украине, в том числе в оккупированном Крыму, тем не менее международная поддержка должна включать усилия, направленные на противодействие нарушений прав человека, совершенными в результате российской агрессии, в частности, на оккупированных территориях.

Постпред Украины также отметил, что Украина высоко ценит работу мониторинговой миссии по правам человека и обязуется продолжать тесное сотрудничество с ней. Впрочем, Ельченко отметил необходимость получения миссией беспрепятственного доступа в оккупированный Крым.

«Несмотря на отказ Российской Федерации во въезде на украинский полуостров, миссия имела несколько надежных источников информации для проведения качественного мониторинга событий в области прав человека в оккупированном Крыму. В то же время, признавая усилия УВКПЧ ООН в дистанционном наблюдении за ситуацией, мы одновременно продолжаем настаивать и требовать прямой отчетности с места», - отметил Ельченко.

По его словам, продолжающиеся нарушения прав человека во всем мире четко демонстрируют необходимость уделять больше внимания профилактическим действиям. «К сожалению, нормы международного права по правам человека и международного гуманитарного права нарушаются и попираются, причем безнаказанно», - констатировал украинский постпред.

30 октября в Нью-Йорке состоялось открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. Во время заседания Ельченко заявил, что РФ использует Совбез ООН для пропаганды.

Напомним, ранее постпред Украины в ООН обвинил РФ в целенаправленной политике изменения демографического состава населения оккупированного Крыма.



Ещё на эту тему:

15:25 31.10.2018
Украинский омбудсмен призвала международные организации защитить правозащитников в оккупированном Крыму
12:22 31.10.2018
ЕСПЧ готово к рассмотрению дела о массовых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму
19:28 09.10.2018
Правозащитники заявляют об ущемлении прав УПЦ-КП в оккупированном Крыму
19:36 03.10.2018
"Верховный суд" оккупированного Крыма смягчил на месяц приговор политзаключенному Балуху
16:30 24.09.2018
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу осужденного оккупантами крымского журналиста Семены
11:22 20.09.2018
Жителя Севастополя оккупанты обвиняют в уклонении от службы в российской армии
14:20 18.09.2018
Политзаключенный Балух хочет написать завещание - омбудсмен
08:10 18.09.2018
У Балуха проблемы с сердцем, но голодовку он не прекратит - архиепископ Климент
08:46 17.09.2018
Миссия ООН по правам человека продолжает фиксировать нарушение гуманитарных прав в оккупированном Крыму
10:40 14.09.2018
Пострадавших от выбросов "Крымского титана" призывают обращаться в прокуратуру АРК
19:20 11.09.2018
В оккупационную армию РФ отправят служить 2,8 тысяч крымчан
15:27 29.08.2018
Обыск в оккупированном Крыму: активистку подозревают в связях с "Правым сектором"
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
Все новости страны
Болгария Болгария
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
14:33 05.11.2018
В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
19:12 02.11.2018
Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
Все новости страны
Греция Греция
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
Все новости страны
Молдова Молдова
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
16:17 05.11.2018
Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
15:00 05.11.2018
Додон надеется, что новое правительство Молдовы будет дружить с Россией
17:51 02.11.2018
Молдова продолжит настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
11:50 05.11.2018
Россия и Китай готовы подписать контракт по тяжелому вертолету уже на этой неделе
10:59 05.11.2018
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
09:16 05.11.2018
Россияне считают, что их объединяет победа в "Великой отечественной войне" и аннексия Крыма
20:33 02.11.2018
Бельгийская Brussels Airlines отказалась от российских "Суперджетов". Причина - в неисправностях самолетов
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
Все новости страны
Украина Украина
20:16 05.11.2018
Милитаризация оккупированного Крыма / Инфографика
19:22 05.11.2018
Рост тарифов для ж/д паромов в портах Украины мешает контейнерным перевозкам в Грузию
18:55 05.11.2018
На Херсонщине продолжается борьба общественников с бизнесом коллаборанта Ниметуллаева / Видео
18:00 05.11.2018
Украинская армия попала в топ-10 в Европе
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс