Оккупационная администрация серьезно подрывает права человека в Крыму
|16:41 05.11.2018
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|Крым
Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН по работе Совета по правам человека ООН заявил, что продолжающаяся агрессия Российской Федерации серьезно подрывает основные права человека и основные свободы гражданских лиц, остающихся на оккупированных территориях, которые не контролируются украинским правительством.
Об этом сообщает Флот - 2017, со ссылкой на ТСН.
«Не следует игнорировать серьезные нарушения прав человека и основных свобод, которые осуществляют российские оккупационные администрации на Донбассе и в Крыму. Россия должна выполнять свои обязательства, как государство-оккупант и предотвращать гуманитарные кризисы на территориях, находящихся под ее временным контролем», - отметил он, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, Украина высоко ценит вклад Совета по правам человека в решение ситуации с правами человека в Украине, в том числе в оккупированном Крыму, тем не менее международная поддержка должна включать усилия, направленные на противодействие нарушений прав человека, совершенными в результате российской агрессии, в частности, на оккупированных территориях.
Постпред Украины также отметил, что Украина высоко ценит работу мониторинговой миссии по правам человека и обязуется продолжать тесное сотрудничество с ней. Впрочем, Ельченко отметил необходимость получения миссией беспрепятственного доступа в оккупированный Крым.
«Несмотря на отказ Российской Федерации во въезде на украинский полуостров, миссия имела несколько надежных источников информации для проведения качественного мониторинга событий в области прав человека в оккупированном Крыму. В то же время, признавая усилия УВКПЧ ООН в дистанционном наблюдении за ситуацией, мы одновременно продолжаем настаивать и требовать прямой отчетности с места», - отметил Ельченко.
По его словам, продолжающиеся нарушения прав человека во всем мире четко демонстрируют необходимость уделять больше внимания профилактическим действиям. «К сожалению, нормы международного права по правам человека и международного гуманитарного права нарушаются и попираются, причем безнаказанно», - констатировал украинский постпред.
30 октября в Нью-Йорке состоялось открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. Во время заседания Ельченко заявил, что РФ использует Совбез ООН для пропаганды.
Напомним, ранее постпред Украины в ООН обвинил РФ в целенаправленной политике изменения демографического состава населения оккупированного Крыма.
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