Профильные специалисты по вопросам экономики из непризнанного Приднестровья и Республики Молдова встретились сегодня, 2 ноября, в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе.

Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией импорта различных категорий товаров на территорию непризнанного Приднестровья, сообщает allmoldova.

Участники встречи подвели промежуточные итоги взаимодействия специалистов, ответственных за регистрацию и ввоз лекарственных препаратов и медицинских изделий, сортов и гибридов растений, а также средств их защиты, ветеринарных препаратов. Приднестровская сторона предложила сформировать взаимоприемлемый механизм импорта таким образом, чтобы не допустить негативных изменений условий хозяйствования и ведения "внешнеэкономической деятельности" для коммерческих субъектов непризнанного Приднестровья.

Отдельное внимание уделили перспективам восстановления сотрудничества в области сертификации, стандартизации, метрологии и сокращения технических барьеров. Приднестровская сторона передала молдавским коллегам соответствующий проект Протокольного решения, основывающийся на ранее представленных РМ предложениях и историческом опыте сотрудничества.

Положительное обсуждение состоялось по ряду конкретных проблем, с которыми сегодня сталкиваются экономические агенты непризнанного Приднестровья, включая как крупных производителей, так и отдельных индивидуальных предпринимателей.

Как сообщалось, Молдова продолжит настаивать на выводе войск РФ из непризнанного Приднестровья.