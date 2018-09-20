Кишинев и Тирасполь обсудили вопросы импорта в Приднестровский регион
|16:17 05.11.2018
|0 комментариев
|Приднестровье
Профильные специалисты по вопросам экономики из непризнанного Приднестровья и Республики Молдова встретились сегодня, 2 ноября, в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе.
Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией импорта различных категорий товаров на территорию непризнанного Приднестровья, сообщает allmoldova.
Участники встречи подвели промежуточные итоги взаимодействия специалистов, ответственных за регистрацию и ввоз лекарственных препаратов и медицинских изделий, сортов и гибридов растений, а также средств их защиты, ветеринарных препаратов. Приднестровская сторона предложила сформировать взаимоприемлемый механизм импорта таким образом, чтобы не допустить негативных изменений условий хозяйствования и ведения "внешнеэкономической деятельности" для коммерческих субъектов непризнанного Приднестровья.
Отдельное внимание уделили перспективам восстановления сотрудничества в области сертификации, стандартизации, метрологии и сокращения технических барьеров. Приднестровская сторона передала молдавским коллегам соответствующий проект Протокольного решения, основывающийся на ранее представленных РМ предложениях и историческом опыте сотрудничества.
Положительное обсуждение состоялось по ряду конкретных проблем, с которыми сегодня сталкиваются экономические агенты непризнанного Приднестровья, включая как крупных производителей, так и отдельных индивидуальных предпринимателей.
Как сообщалось, Молдова продолжит настаивать на выводе войск РФ из непризнанного Приднестровья.
Ещё на эту тему:
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
Бывший президент Молдовы прокомментировал «возвращение» Козака
Правительство Молдовы утвердило процедуру доступа приднестровских автомобилей в международное движение
Граждане из Приднестровья могут заранее зарегистрироваться для голосования на парламентских выборах Молдовы