Сегодня Россия рассматривает Черное море как свое, поскольку оно является хорошей пусковой площадкой для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Именно поэтому она оккупировала Крым и задерживают судна в Азовском море.

Такое мнение высказал в интервью Апострофу известный американский военный, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, передает ZIK.

Россия рассматривает Черное море как свое. Это пусковая площадка для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Поэтому они незаконно аннексировали Крым, разместили там так много вооружений, чтобы могли препятствовать доступу к Черному морю.

Именно они задерживают украинские судна в Азовском море, построили этот мост... Их намерение в Азовском море заключается в том, чтобы задушить Мариуполь и Бердянск, не дать им зарабатывать на экспорте – а это, конечно, бьет по экономике Украины. Не знаю, планируют ли они там провести десантную операцию. Они могут, но не знаю, нужно ли им это, если своих целей можно достичь экономическим давлением, которое фактически является блокадой.

Украине надо наращивать свой военно-морской потенциал и разработать стратегию для Черного моря, а не только для Азовского. А также сотрудничать с другими странами: Турцией, Румынией, Болгарией и Грузией – чтобы противостоять российской агрессии в Черном море.

Конвенция Монтре, которую согласовали после Первой мировой войны и распада Османской империи, ограничивает внешние страны в силах, которые они могут разместить в Черном море. Поэтому США, Великобритания и другие союзники имеют ограниченные возможности в Черном море. И Россия, конечно, знает об этом. Поэтому и важно, чтобы Украина увеличивала свои военно-морские возможности и теснее работала с другими странами, в первую очередь с Турцией.

Как сообщалось, президенты Украины и Турции договорились координировать усилия по проблемам в оккупированном Крыму и Азовском море.