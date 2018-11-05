Новым конфликтом, который ослабляет Украину может стать ситуация в Азовском море. На него и сделает акцент РФ.

По мнению американского журналиста Ричарда Лури для того, чтобы добиться отмены санкций, Россия покинет Донбасс, – передает ZIK.

В свою очередь Путин сделает ставку на новый конфликт в Азовском море.

Лури считает, что Кремль против Украины использует гибридные тактики борьбы, цель которых – максимальное ослабление врага, а не его уничтожение. По его мнению, Российская Федерация ищет замену конфликта на Донбассе для того, чтобы ослабить Украину.

Журналист также отметил, что Путин может покинуть Донбасс, так как ему крайне важно избавиться от экономического давления Запада, где все чаще заявляют о том, что для снятия санкции с России достаточно улучшение ситуации на Донбассе.

Однако для того, чтобы не допустить вступление Украины в Североатлантический Альянс и ослабить ее, нужно создать новый территориальный спор с привлечением Киева. Им может стать ситуация на Азовском море.

Лури подчеркнул, что мост через Керченский пролив наносит существенный вред экономике Украины. Его структура ограничивает движение судов выше 33 метров. Экспорт стали и аграрной продукции из азовских портов Украины сократился на 25% именно по этой причине. Журналист напомнил, что в акватории Азовского моря постоянно проводят военные учения войска России.

«Действия РФ в Азовском море – часть политической игры для создания нового конфликта с Украиной для того, чтобы сыграть в "миротворца" на Донбассе», – считает Лури.