Додон надеется, что новое правительство Молдовы будет дружить с Россией

15:00 05.11.2018 0 комментариев Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон призвал правительство республики активизировать сотрудничество с Российской Федерацией.

Додон напомнил, что по его просьбе РФ снимет таможенные пошлины на некоторые категории молдавских товаров, экспортируемых на российский рынок, сообщает ТАСС.

"К сожалению, в последние полтора года правительство Молдавии не ведет переговоров с партнерами из Российской Федерации. Первые контакты на уровне внешнеполитических ведомств планируются на этой неделе - 8 ноября в Москву отправится государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии", - сказал Додон на пресс-конференции, посвященной официальному визиту главы Молдовы в Россию, который состоялся на прошлой неделе. При этом он напомнил, что в марте прошлого года правительство запретило госчиновникам ездить в Россию.

Додон подчеркнул, что для реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам прошедших на прошлой неделе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, необходима активизация контактов между правительствами двух стран. Он напомнил, что по его просьбе Россия снимет таможенные пошлины на некоторые категории молдавских товаров, экспортируемых на российский рынок.

"Для того, чтобы пошлины были сняты на более долгий срок, нужны переговоры между правительствами", - сказал Додон. Он выразил надежду, что после предстоящих в феврале будущего года парламентских выборов в Молдове "будет другое правительство, которое продолжит эти переговоры".

Президент Республики Молдова Игорь Додон 30 октября прибыл в Москву с официальным визитом

 



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