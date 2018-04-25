В Варне состоялся саммит Болгарии, Греции, Румынии, Сербии и Израиля / Фото
|14:33 05.11.2018
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|Болгария
В Варне состоялся саммит 4-х государств: Болгарии, Греции, Румынии и Сербии, а также примкнувшему к ним Израилю, где руководители этих стран обсуждали вопросы энергетического, инфраструктурного и цифрового взаимодействия.
Премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что на саммите в Варне достигнута договоренность о совместном решении странами вопросов в энергетической и инфраструктурной сферах, сообщили Новости Болгарии.
Премьер Греции Ципрас заявил, что с Болгарией будет подписана декларация о модернизации железной дороги Александропулис-Бургас, а также о создании скоростной автомагистрали Александруполис-Марица.
Премьер Румынии Виорика Дэнчилэ сообщила, что через неделю в Бухаресте будут обсуждаться вопросы сотрудничества на Дунае.
Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Болгарии и Греции, которые поддерживают Сербию на пути в Евросоюз.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который по приглашению болгарского премьера Бойко Борисова принял участие в Варненском саммите, заверил, что Израиль будет оказывать содействие Болгарии, Греции, Румынии и Сербии в энергетической сфере.
Помимо этого, участники саммита решили подать совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году в Болгарии, Греции, Румынии и Сербии.
Фото с сайта Новости Болгарии.
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