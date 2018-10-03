Украина вводит "план Б" по "Северному потоку - 2"

14:05 05.11.2018 0 комментариев Украина

"Нафтогаз Украины" приступил к выполнению плана "Б", разработанного на случай запуска "Северного потока – 2".

Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK, передает Информационное Сопротивление.

Витренко полагает, что "Северный поток – 2" будет построен, несмотря на усилия Киева, так как Германия поддерживает этот проект. Также Витренко опасается, что в таком случае транзит газа через территорию Украины может полностью остановиться, поэтому "Нафтогаз" начал реализацию запасного плана.

"Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять – это компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года", – сказал Витренко.

Тем не менее, он подчеркнул, что это все же резервный вариант. А план "А" – сохранить транзит.  При этом Витренко пояснил, что сохранение транзита может быть только документально гарантировано, однако российская сторона уже показала, что не соблюдает гарантии. "У нас нет никакого подписанного контракта. Даже если бы он был, то контракт, подписанный с россиянами, мы понимаем, он ничего не стоит. Мы уже точно знаем, что европейцы не готовы давать никаких гарантий", – заключил Витренко.



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