Украина принимает участие в учениях "Железный волк"

13:38 05.11.2018 0 комментариев Украина

В Литве стартовали одни из самых крупных военных учений в этой стране - учения "Железный волк". Литовская армия в течение двух недель будет тренироваться с союзными подразделениями других стран.

В военных учениях принимают участие около 3500 солдат из четырнадцати стран, в частности из Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Эстонии, Италии, США, Канады, Словении и Украины, передает Информационное Сопротивление.

"В рамках учений мы хотим проверить мобильность наших военных частей, их способность быстро передвигаться по стране и возможность быстрого проезда к местам возможных атак противника", - сказал командующий литовской военной бригады "Железный волк" полковник Миндаугас Степонявичус.

Напомним, военные Операции объединенных сил провели учения по проверке готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны.



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