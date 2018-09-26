Украина принимает участие в учениях "Железный волк"
|13:38 05.11.2018
|0 комментариев
|Украина
В Литве стартовали одни из самых крупных военных учений в этой стране - учения "Железный волк". Литовская армия в течение двух недель будет тренироваться с союзными подразделениями других стран.
В военных учениях принимают участие около 3500 солдат из четырнадцати стран, в частности из Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Эстонии, Италии, США, Канады, Словении и Украины, передает Информационное Сопротивление.
"В рамках учений мы хотим проверить мобильность наших военных частей, их способность быстро передвигаться по стране и возможность быстрого проезда к местам возможных атак противника", - сказал командующий литовской военной бригады "Железный волк" полковник Миндаугас Степонявичус.
Напомним, военные Операции объединенных сил провели учения по проверке готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны.
Ещё на эту тему:
Военные ООС провели учения с применением ударной авиации
Украина начала ракетные стрельбы над Черным морем / Карта
Из-за крушения Су-27 учения "Чистое небо" решили не останавливать
Учения "Чистое небо-2018" - четкий жест НАТО в сторону России
Учения НАТО Trident Juncture 2018: ВС Украины будут «освобождать» незаконно оккупированную территорию
Військові літаки США прибули в Україну для участі у навчаннях "Чисте небо 2018" / Видео
Учения на побережье Азовского моря имели целью подготовить адекватный ответ на российскую агрессию, а не напугать Венгрию
Во время учений ВМС УКраины "Казацкая воля – 2018" российский истребитель совершил очередную провокацию / Видео