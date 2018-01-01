В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждается назначение ее генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася.

Окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября, сообщает NEWS.am.

"Интрига вокруг этого назначения заключается в том, что на освободившийся пост претендует Армения, благодаря которой эта вакансия образовалась", - отмечается в статье издания.

В Астане 8 ноября главы стран-членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) соберутся на сессию Совета коллективной безопасности. Ожидается, что будет поставлена точка в вопросе назначения нового руководителя секретариата ОДКБ. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Арман Егоян на днях заявил, что тема генсека "однозначно будет обсуждаться" в столице Казахстана.

Вопрос нового генерального секретаря ОДКБ находится на этапе обсуждений. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя по просьбе Новости Армении публикацию в издании Коммерсант.

"Обсуждения в определенной степени носят конфиденциальный характер и не проходят публично. Уважая этот принцип, предоставить дополнительные сведения не могу, не нанеся ущерб обсуждениям. Для Армении имеет приоритетное значение эффективная деятельность секретариата и именно на это направлены наши усилия", - отметила пресс-секретарь МИД.

Напомним, в Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову.

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