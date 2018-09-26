Военные ООС провели учения с применением ударной авиации
|12:45 05.11.2018
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|Украина
Военные Операции объединенных сил провели учения по проверке готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны.
По данным штаба, была проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей, сообщает Новое Время.
Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.
Учения проводились в разное время суток.
Как сообщалось, Украина провела боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности вблизи оккупированного Крыма.
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