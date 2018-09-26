Военные Операции объединенных сил провели учения по проверке готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны.

По данным штаба, была проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей, сообщает Новое Время.

Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

Учения проводились в разное время суток.

Как сообщалось, Украина провела боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности вблизи оккупированного Крыма.