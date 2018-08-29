Голосеевский районный суд Киева взял под стражу бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает 112.

"Голосеевский районный суд Киева 5 ноября 2018 года в 9:00 рассмотрел ходатайство прокуратуры АРК об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Чернобука В. И. По результатам рассмотрения ходатайства последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметил он.

Как уточнила "Українським Новинам" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, взят под стражу без залоговой альтернативы, сроком на 2 месяца.

Напомним, о задержании правоохранительными органами экс-главы Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука в Киеве по подозрению в госизмене стало известно 3 ноября.

Он возглавлял Апелляционный суд в Крыму с декабря 2011 по апрель 2014 года. В июле этого года украинские правоохранители объявили его в розыск.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что экс-главе Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в совершении правонарушения по ст. 111 УК (государственная измена). По его словам, Чернобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.

По версии следствия, во время аннексии Крыма Россией Чернобук сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Сам Чернобук отвергает обвинения в сепаратизме.

Ранее бывший председатель Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чернобук был объявлен в розыск по подозрению в государственной измене.