Россия и Китай могут подписать генеральный контракт по совместному проекту создания тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter) 7 ноября в рамках встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна.

«В мае этого года стороны парафировали все тексты субконтрактов, в октябре — завершили согласование и парафировали текст генерального контракта»,— сообщил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько, передает КоммерсантЪ.

По его словам, представители АО «Вертолеты России» («дочка» «Ростеха») и китайской авиакомпании Avicopter провели 24 раунда переговоров с мая 2014 года. Рамочное соглашение о сотрудничестве было подписано в середине 2015 года по итогам встречи Владимира Путина с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином. Организацией работ занимается китайская сторона, которая ведет разработку, испытания, сертификацию и серийное производство вертолета. Россия передаст технологии, создаст техническое предложение и разработает отдельные системы.

Взлетная масса вертолета составит 38 тонн, он будет поднимать 10-15 т груза и развивать скорость до 300 км/ч. Дальность полета составит 630 км, а практический потолок — 5,7 тыс. м.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов заявил, что всего в Китае планируется произвести как минимум 200 таких вертолетов. Часть из них может быть экспортирована.