Фрегат "Адмирал Макаров" отправился из оккупированного Севастополя в Средиземное море
|11:23 05.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Фрегат Черноморского флота страны-агрессорв "Адмирал Макаров" пополнит соединение ВМФ в Средиземном море. 5 ноября корабль вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев, передает РИА.
По словам Рулева, при подготовке к походу экипаж фрегата провел учения: отработал плавание и маневрирование в районах интенсивного судоходства, выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработал поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК".
Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение в четыре тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток. Экипаж корабля составляет 200 человек.
"Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
Ранее в МО РФ сообщили, что Россия намерена проводить учения в Средиземном море на постоянной основе.
Напомним, фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» в октябре 2018 года принял участие в тренировке по отражению авиаудара.
Ещё на эту тему:
Милитаризация оккупированного Крыма / Инфографика
По Керченскому мосту оккупанты гонят военную технику в Крым / Фото
Черноморский флот РФ учился отражать атаки беспилотников
Оккупированный Крым это пусковая площадка для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья
Украина провела боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности вблизи оккупированного Крыма / Видео
Хронологія кризи в Азовському морі - статистика агресивних дій РФ проти судноплавства до українських портів / Інфографіка
Штаб обороны ВС Великобритании и Военно-Морские Силы Украины обсудили текущую ситуацию в Черном и Азовском морях
Блокада Азовского моря: европейской делегации рассказали о «достижениях» Мариупольского порта / Фото