Фрегат Черноморского флота страны-агрессорв "Адмирал Макаров" пополнит соединение ВМФ в Средиземном море. 5 ноября корабль вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев, передает РИА.

По словам Рулева, при подготовке к походу экипаж фрегата провел учения: отработал плавание и маневрирование в районах интенсивного судоходства, выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработал поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК".

Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение в четыре тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток. Экипаж корабля составляет 200 человек.

"Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Ранее в МО РФ сообщили, что Россия намерена проводить учения в Средиземном море на постоянной основе.

Напомним, фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» в октябре 2018 года принял участие в тренировке по отражению авиаудара.