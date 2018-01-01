Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО

10:59 05.11.2018 0 комментариев Россия

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который пострадал во время аварии с плавучим доком ПД-50 на судоремонтном заводе в Мурманской области РФ, пытались вывести в море из-за проходящих в Норвегии учений НАТО.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила российский публицист Юлия Латынина, сообщает Гордон.

"Вы спросите "А что же случилось, что его из дока стали выводить?" А вот что. В конце октября... в Норвегии стартовали натовские учения Trident Juncture. Учения отрабатывали, знаете, так на минуточку, вариант отражения агрессии некоей восточной державы, которая напала на Норвегию. И в них участвовал впервые со времен холодной войны еще и американский авианосец Harry Truman", – сказала она.

По словам публициста, "последовал приказ срочно ответить". "Пусть там этот Harry Truman увидит, что у нас тоже есть авианосцы. И дали приказ срочно вытаскивать "Адмирала Кузнецова" из дока... хотя авианосец там должен был стоять еще год. А выходил он из дока ночью. Накануне были первые серьезные снегопады в Мурманской области. А как известно, у нас снегопад всегда является страшной погодной неожиданностью, непредсказуемой катастрофой (особенно на севере). Власти мурманских энергокомпаний никак не ожидали такой подлости от природы", – отметила Латынина.

Плавучий док ПД-50, в который ставили авианосец "Адмирал Кузнецов", затонул 29 октября на судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области РФ. Пострадал и сам авианосец. Латынина подчеркнула, что при аварии плавдока один из его кранов упал на "Адмирала Кузнецова", пробил его палубу и корпус. 

Представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев заявил, что плавучий док затонул из-за скачка напряжения в электросети.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту.

Активная фаза учений Trident Juncture 2018 началась 25 октября и продолжится до 7 ноября.

Кроме 29 стран НАТО, в них участвуют воинские подразделения из Швеции и Финляндии, а также представители Вооруженных сил Украины.

Док ПД-50 был построен в Швеции по заказу СССР в 1980 году. Его грузоподъемность – 80 тыс. тонн. Предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

“Адмирал Кузнецов” – единственный авианосец в составе ВМФ России и последний введенный в эксплуатацию в СССР. Его строительство начиналось в начале 80-х на базе типового проекта 1145. 



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