Долг по заработной плате в оккупированном Крыму более 30 млн рублей
|10:35 05.11.2018
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|Крым
По состоянию на начало октября 2018 года задолженность предприятий оккупированного Крыма по заработной плате своим работникам составляет 31,5 млн рублей.
Об этом сообщили в "Министерстве" внутренней политики и информации оккупированного Крыма, передают Примечания.
По данным Крымстата задолженность по выплате заработной платы составила 31,5 млн рублей. Вместе с тем, снижена задолженность на пяти предприятиях на сумму 2,9 млн. рублей и полностью погашена задолженность перед работниками ГУП "Ялтинское" (Симферопольский район) на сумму 250 тысяч рублей.
В Крымстате отметили, что наибольшие долги зафиксированы на предприятиях "Минстроя" оккупированного Крыма (16,6%), "Министерства" транспорта оккупированного Крыма (8,6%) и "Министерства" ЖКХ оккупиованного Крыма (8,1%). На долю этих предприятий приходится треть всех долгов по заработной плате на аннексированном полуострове.
Так же "Мининформ" сообщил, что среди городов Крыма наибольшая задолженность по заработной плате отмечена в Феодосии (37%) и Симферополе (32%).
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