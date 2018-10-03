По состоянию на начало октября 2018 года задолженность предприятий оккупированного Крыма по заработной плате своим работникам составляет 31,5 млн рублей.

Об этом сообщили в "Министерстве" внутренней политики и информации оккупированного Крыма, передают Примечания.

По данным Крымстата задолженность по выплате заработной платы составила 31,5 млн рублей. Вместе с тем, снижена задолженность на пяти предприятиях на сумму 2,9 млн. рублей и полностью погашена задолженность перед работниками ГУП "Ялтинское" (Симферопольский район) на сумму 250 тысяч рублей.

В Крымстате отметили, что наибольшие долги зафиксированы на предприятиях "Минстроя" оккупированного Крыма (16,6%), "Министерства" транспорта оккупированного Крыма (8,6%) и "Министерства" ЖКХ оккупиованного Крыма (8,1%). На долю этих предприятий приходится треть всех долгов по заработной плате на аннексированном полуострове.

Так же "Мининформ" сообщил, что среди городов Крыма наибольшая задолженность по заработной плате отмечена в Феодосии (37%) и Симферополе (32%).