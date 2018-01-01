Узбекистан угрожает Украине вводом санкций на кондитерскую и масложировую продукцию

10:10 05.11.2018 0 комментариев Украина

Речь идет об ограничении ввоза кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара.

Депутаты парламента Узбекистана предложили ограничить ввоз в страну товаров из Украины. Об этом сообщает национальное информагентство Узбекистана,передает LIGA.net.

По мнению узбекских депутатов, Украина якобы ведет нечестную борьбу на автомобильном рынке.

Так они отреагировали на проведении комиссией Украины по международной торговле расследования нарушений закона Украины "О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта" со стороны узбекских автопроизводителей.

"Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну", - заявил член законодательной палаты Эркин Халбутаев.

"При этом находятся страны-импортеры сахара на узбекский рынок, а именно Украина, которые пытаются ввести ограничительные меры в отношении нашего экспорта, несправедливо обвиняя нас в субсидировании отдельных секторов экономики. Так давайте же реально просубсидируем развитие своей сахарной промышленности. Добьемся самодостаточности в данной сфере. Это будет достойный ответ на недружественные, нерыночные действия партнеров по международной торговле", - отметил депутат узбекского парламента Расул Кушербаев.



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