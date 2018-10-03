Турция направила России список украинских политзаключенных
|09:43 05.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Турция направила России список украинских политзаключенных и попросила об их освобождении.
Об этом на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Радио Свобода.
Эрдоган напомнил, что осенью 2017 года по просьбе Турции были освобождены зампреды Меджлиса крымско-татарского народа – Ахтем Чийгоз, осужденный на 8 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков зимой 2014 года, и Ильми Умеров, которого Симферопольский районный суд признал виновным в призывах к сепаратизму за интервью телеканалу ATR.
Чийгоз и Умеров были вывезены из оккупированного Крыма через Анапу в Анкару, а позднее вернулись в Украину. Президентские указы об их помиловании до сих пор засекречены, однако известно, что Турция принимала основное участие в процессе освобождения. Теперь в Москву отправлен новый расширенный список. "Мы будем следить за этим процессом, и надеюсь, он будет успешным", – заявил Эрдоган.
Как пояснил советник председателя Меджлиса Арсен Жумадилов, в список были включены все украинские политзаключенные, содержащиеся в России, в соответствии с постановлением Верховной рады о политзаключенных, изданным 1 марта 2018 года, а также те, кто оказался в заключении в России с весны этого года.
Всего в списке более 70 имен, причем не только задержанных в оккупированном Крыму, но и на территории России – как уже осужденные и отбывающие наказание, в том числе режиссер Олег Сенцов и активист Владимир Балух, так и содержащиеся под стражей, но ещё не дошедшие до судебного разбирательства.
Ранее список состоял из 99 имен, включая осужденных условно и находящихся под мерой пресечения, но не арестованных. Но тогда в Москву был отправлен список лишь тех, кто находится в заключении.
Новый список был составлен украинскими правозащитными организациями совместно с МИД Украины, аппаратом уполномоченного по правам человека и Меджлисом крымско-татарского народа.
В сентябре список на английском языке был передан в посольство Турции в Украине, и продублирован вместе с нотой МИД Украины во внешнеполитическое ведомство Турции.
Ещё на эту тему:
Оккупанты не пускают Семену на лечение
Российской партии "Яблоко" отказали в помиловании Сенцова
"Не беспокойтесь, я выжил" - можно немного выдохнуть
В Париже у посольства РФ неизвестные разгромили палатку установленную в поддержку Сенцова
С трудом представляю, чтобы Сенцов делился своими творческими планами с тюремщиками - правозащитница
Здоровье Сенцова приходит в норму, уверяет ФСИН
"Украинского диверсанта" Штыбликова этапировали в Симферополь
Поможет ли премия освободить Сенцова
Сенцов должен лично получить премию Сахарова - Посольство США