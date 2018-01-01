Россияне считают, что их объединяет победа в "Великой отечественной войне" и аннексия Крыма

09:16 05.11.2018 0 комментариев Россия

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, по результатам которого 63% опрошенных россиян назвали важнейшим историческим событием, которое объединяет русский народ, победу в "Великой отечественной войне". Еще 12% опрошенных считают важным событием аннексию Крыма.

Об этом говорится в пресс-релизе ВЦИОМ от 2 ноября, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что опрос провели накануне Дня народного единства, который отмечается в РФ 4 ноября.

Опрошенные россияне назвали главными символами РФ народ (9%), любовь к родине, патриотизм (по 8%), государственный флаг (7%) и герб (6%).

"Армию и силу РФ отмечают по 5% россиян. О национальном гимне и единстве вспоминают по 4% респондентов.

Среди других символов, которые олицетворяют Россию, опрошенные называют большую территорию, медведей, миролюбие, президента и природное богатство (по 3%)", - подчеркивает ВЦИОМ.

Почти две трети опрошенных (63%) назвали важнейшим историческим событием победу в "Великой отечественной войне" 1941-1945 годов. Еще 12% считают важным событием аннексию Крыма.

"8% считают, что русский народ объединяет Великая Октябрьская революция. Новый Год, полет Юрия Гагарина в космос, события 1812 года и даты развала СССР вспоминают по 5% россиян", - говорится в пресс-релизе.

Каждый пятый (20%) участник опроса определяет гимн РФ как песню, которая объединяет россиян. Второе место в "музыкальном" рейтинге занимает песня "День Победы" (8%), третье - "Катюша" (7%).

Респонденты также называют "Священную войну" и народные песни (по 3%), "Калинку", "Ой, мороз, мороз", "Офицеры" в исполнении Олега Газманова, песни группы Любэ, "Подмосковные вечера", советские и патриотические песни о родине (по 2%).

Среди книг, которые объединили жителей РФ, лидирует "Война и мир" Льва Толстого (11%).

Реже опрошенные называют произведения Александра Пушкина (4%) и роман-эпопею Михаила Шолохова "Тихий Дон" (3%).

"Как считают 2% респондентов, практически каждый из россиян читал такие произведения, как "Преступление и наказание" Достоевского, "Мастер и Маргарита" Булгакова, произведения других русских классиков и Льва Толстого", - отмечается в результатах исследования.

Наиболее ярким персонажем, который характеризует русского человека, опрошенные граждане РФ считают Обломова (4%) из романа Ивана Гончарова.

Среди других литературных героев, которые так или иначе отражают черты русского народа, называли Алексея Маресьева из произведения "Повесть о настоящем человеке", Андрея Болконского ( "Война и мир"), Илью Муромца, Павла Корчагина ("Как закалялась сталь") и героев произведений Александра Пушкина (по 2%).

Фильмом, который объединяет россиян, опрошенные считают "Ирония судьбы, или с легким паром" (9%).

Реже называют такие фильмы, как "Москва слезам не верит" (5%), "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", фильмы о войне, "Движение вверх", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби", Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (по 4%).

Главным праздничным блюдом опрошенные россияне назвали салат "Оливье" (51%). 28% опрошенных считают, что россиян объединяет салат "Сельдь под щубою", еще 25% назвали пельмени. 17% респондентов считают, что каждый из россиян любит поесть борщ.



Ещё на эту тему:

14:15 07.03.2018
ВЦИОМ: рейтинг Путина в Москве и Петербурге упал на 12 пунктов
15:12 30.10.2017
Россияне видят меньше пользы в аннексии Крыма и добреют к Украине - опрос
16:35 08.08.2017
Глава ВЦИОМа рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
22:36 12.07.2017
ВЦИОМ: россияне все больше воспринимают ситуацию в Украине как анархию
16:37 26.06.2017
Обогнал Путина и Пушкина: россияне выбрали диктатора Сталина как самую выдающуюся личность - опрос
11:32 24.05.2017
ВЦИОМ: половина россиян не может позволить себе отдых в Крыму
14:40 19.05.2017
Большинство россиян не были за границей и не собираются - опрос
11:25 16.05.2017
Россияне перестали воспринимать Турцию враждебной
18:43 26.04.2017
«Левада-центр» попросил пресс-секретаря Медведева извиниться за «лживые утверждения»
10:45 04.04.2017
Патриотизм россиян на волне аннексии Крыма слабеет
16:30 24.03.2017
В России резко упал интерес к истории Великой Отечественной войны
15:50 01.03.2017
Аннексия Крыма вошла в главные поводы для гордости россиян
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
Все новости страны
Болгария Болгария
19:12 02.11.2018
Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
Все новости страны
Греция Греция
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:51 02.11.2018
Молдова продолжит настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья
07:41 02.11.2018
Пока ЕС вводит санкции против сепаратистов, посол Германии в Молдове посещает Тирасполь
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
Все новости страны
Россия Россия
09:16 05.11.2018
Россияне считают, что их объединяет победа в "Великой отечественной войне" и аннексия Крыма
20:33 02.11.2018
Бельгийская Brussels Airlines отказалась от российских "Суперджетов". Причина - в неисправностях самолетов
15:20 02.11.2018
Уже третья верфь в России оказалась на грани срыва госзаказа из-за санкций
14:37 02.11.2018
Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за запрета на вход в воздушное пространство России
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
Все новости страны
Украина Украина
10:35 05.11.2018
Долг по заработной плате в оккупированном Крыму более 30 млн рублей
10:10 05.11.2018
Узбекистан угрожает Украине вводом санкций на кондитерскую и масложировую продукцию
09:43 05.11.2018
Турция направила России список украинских политзаключенных
08:49 05.11.2018
Хуг заявил, что видел на Донбассе российских военных, но не считает РФ агрессором
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс