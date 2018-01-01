Хуг заявил, что видел на Донбассе российских военных, но не считает РФ агрессором

08:49 05.11.2018 0 комментариев Украина

Экс-заместитель главы Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг подтвердил, что миссия обнаружила на Донбассе кадровых военных из России, но не признал РФ агрессором.

Об этом он сказал в интервью "ТСН", которое было взято еще во время его пребывания в должности, передает Украинская правда.

На прямой вопрос журналиста Андрея Цаплиенко "Считаете ли вы Россию агрессором?" Хуг ответил:

"Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства".

По его словам, "конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет больше стремиться найти решение, чем пытаться обвинять других".

"Факты нельзя опровергнуть; факты, подтвержденные снимками, на которых изображены колонны, под покровом ночи въезжают в Украину и выезжают из нее, колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны.

В неподконтрольных правительству районах мы разговаривали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности, 16-й воздушно-десантной бригаде России ...

Они открыто с нами общались и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленными, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали то же: они входят в подразделение, которое на ротационной основе воюет в Украине", - добавил он.

На слова журналиста: "Вы не можете не понимать, что в этой войне Россия является агрессором. Есть ли у вас желание однажды назвать агрессора агрессором?" - Хуг ответил:

"Я все еще размышляю над этим. Это будет очень-очень длинная книга, которую мне придется писать. Этот конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не пытаться обвинять других".

31 октября бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, который ушел с должности 1 ноября, заявил, что покидает Украину с чувством тревоги, поскольку за 4 года "мало что изменилось", но надеется, что войну еще можно закончить.

Как сообщалось, 25 октября Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Впоследствии известное американское издание Foreign Policy исправило интервью с первым заместителем председателя мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александром Хугом - удалили цитату, где он говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков в ОБСЕ нет.



Ещё на эту тему:

09:46 02.11.2018
Британец Марк Этерингтон вступил на должность замглавы миссии ОБСЕ в Украине
13:28 26.10.2018
Издание Foreign Policy убрало из интервью с Хугом слова об отсутствии доказательств участия России в войне на Донбассе
08:22 26.10.2018
Покидающий пост зампредседателя миссия ОБСЕ не увидел прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе
20:15 28.08.2018
Спостерігачів СММ ОБСЄ обурив факт використання російською пропагандою їхнього візиту в Херсонський порт
10:44 12.07.2017
В ОБСЕ определились с кандидатурой нового генерального секретаря
09:01 11.07.2017
Канада в ОБСЕ подтвердит свою поддержку Украины
13:21 05.07.2017
ПА ОБСЕ может признать РФ оккупантом Крыма и части Донбасса - проект резолюции
12:53 05.07.2017
Россия активизировала провокационную деятельность на админгранице с Крымом
17:42 16.08.2016
ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Госдуму в оккупированном Крыму
08:49 20.05.2016
ОБСЕ готова отправить полицейскую миссию на Донбасс
21:24 26.04.2016
ОБСЕ может отправить мониторинговую миссию в оккупированный Крым
09:52 19.02.2016
Команда наблюдателей ОБСЕ останется в Херсоне еще на год
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
Все новости страны
Болгария Болгария
19:12 02.11.2018
Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
Все новости страны
Греция Греция
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:51 02.11.2018
Молдова продолжит настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья
07:41 02.11.2018
Пока ЕС вводит санкции против сепаратистов, посол Германии в Молдове посещает Тирасполь
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
Все новости страны
Россия Россия
09:16 05.11.2018
Россияне считают, что их объединяет победа в "Великой отечественной войне" и аннексия Крыма
20:33 02.11.2018
Бельгийская Brussels Airlines отказалась от российских "Суперджетов". Причина - в неисправностях самолетов
15:20 02.11.2018
Уже третья верфь в России оказалась на грани срыва госзаказа из-за санкций
14:37 02.11.2018
Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за запрета на вход в воздушное пространство России
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
Все новости страны
Украина Украина
10:35 05.11.2018
Долг по заработной плате в оккупированном Крыму более 30 млн рублей
10:10 05.11.2018
Узбекистан угрожает Украине вводом санкций на кондитерскую и масложировую продукцию
09:43 05.11.2018
Турция направила России список украинских политзаключенных
08:49 05.11.2018
Хуг заявил, что видел на Донбассе российских военных, но не считает РФ агрессором
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс