Меморандум о сотрудничестве подписали "Укроборонпром" и управление ВПК Турции
|08:22 05.11.2018
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|Украина
Госконцерн "Укроборонпром" и Управление военно-промышленного комплекса Турции подписали меморандум о сотрудничестве.
Документ был подписан в субботу, 3 ноября, в Стамбуле по итогам 7-го заседания Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Интерфакс-Украина.
Выступая с заявлением по итогам заседания, П.Порошенко отметил важность углубления ВТС между двумя странами, однако заявил, что не будет вдаваться в подробности.
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