Госконцерн "Укроборонпром" и Управление военно-промышленного комплекса Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ был подписан в субботу, 3 ноября, в Стамбуле по итогам 7-го заседания Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Интерфакс-Украина.

Выступая с заявлением по итогам заседания, П.Порошенко отметил важность углубления ВТС между двумя странами, однако заявил, что не будет вдаваться в подробности.