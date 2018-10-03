Только за один год Украина вылавливает втрое меньше рыбы в Азовском море, чем Россия.

Такие данные привел Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований в комментарии журналистам, передает Информационное Сопротивление ссылаясь на agronews.ua.

"Украинские рыбаки во время промысла имеют проблемы со структурами ФСБ России. Уже почти пять лет они не рыбачат дальше, чем в пяти милях от украинского берега! После оккупации Крыма россияне существенно нарастили вылов рыбы. Так, в 2014 году было выловлено ​​51 000 тонн, в 2015 - 102 000 тонн, в 2016 - 103 000 тонн.

В три раза выросло количество хозяйствующих субъектов России, занимающихся рыбным промыслом в Азове. В 2017 году их было уже 304.

А с украинской стороны промысел в Азовском море осуществляет лишь 91 украинский субъект рыбного хозяйства. В прошлом году они выловили более 37,5 тысячи тонн водных биоресурсов - втрое меньше, чем россияне, сказал эксперт.