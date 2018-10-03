Украина ловит в Азове втрое меньше рыбы, чем Россия
|07:28 05.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Только за один год Украина вылавливает втрое меньше рыбы в Азовском море, чем Россия.
Такие данные привел Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований в комментарии журналистам, передает Информационное Сопротивление ссылаясь на agronews.ua.
"Украинские рыбаки во время промысла имеют проблемы со структурами ФСБ России. Уже почти пять лет они не рыбачат дальше, чем в пяти милях от украинского берега! После оккупации Крыма россияне существенно нарастили вылов рыбы. Так, в 2014 году было выловлено 51 000 тонн, в 2015 - 102 000 тонн, в 2016 - 103 000 тонн.
В три раза выросло количество хозяйствующих субъектов России, занимающихся рыбным промыслом в Азове. В 2017 году их было уже 304.
А с украинской стороны промысел в Азовском море осуществляет лишь 91 украинский субъект рыбного хозяйства. В прошлом году они выловили более 37,5 тысячи тонн водных биоресурсов - втрое меньше, чем россияне, сказал эксперт.
Ещё на эту тему:
Долг по заработной плате в оккупированном Крыму более 30 млн рублей
Украинским морякам с судна "ЯМК-0041" изменена мера пресечения на подписку о невыезде
Оккупанты распродают крымскую недвижимость, в том числе и. санаторий у замка Ласточкино гнездо
Поплічник Кремля Німетуллаев продовжує грабувати Чонгар / Відео
НАТО прекратило военно-морское сотрудничество с РФ после аннексии Крыма — адмирал Фогго
Экипажу "Норда" восстановили российские паспорта
Пам'ятай про Крим: Кількість "понаїхавших" до Кримського півострова за часи окупації
Украина собирает показания капитанов остановленных в Азовском море судов для исков против РФ
В оккупированном Крыму арестован подельник Бальбека Джанбазов
Боевики препятствуют работе ОБСЕ вблизи Азовского моря