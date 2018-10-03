Президенты Украины и Турции договорились координировать усилия по проблемам в оккупированном Крыму и Азовском море.

Об этом говорится на сайте главы Украины, сообщает MRPL.CITY.

По словам Президента Украины Петра Порошенко, Турция готова присоединиться к решению проблемы «ползучей агрессии» России в Азовском море и нарушению прав человека в оккупированном Крыму.

«Мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов как на двустороннем уровне, так и на многостороннем уровне в формате международных организаций, в частности в ООН. Я предложил господину Президенту активизировать наш диалог, в том числе поддержки решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом ООН. Мы доверяем Турции и будем счастливы видеть, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через свою миротворческую миссию в составе ООН», - подчеркнул Президент Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул о неизменности позиции в отношении Украины.

«Верьте, пожалуйста, в нашу позицию, которая заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины. Мы еще раз подчеркнули, что мы никогда не признавали и не будем признавать незаконную аннексию Крыма, и мы будем продолжать охранять права и интересы крымских татар – как оставшихся на территории Крыма, так и тех, которые были вынуждены переехать из этого региона», - заявил он.

Ранее сообщалось, что мариупольский порт в связи с действиями России в Азовском море посетила делегация Европейского Совета по иностранным делам.