Колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука затримали сьогодні, 3 листопада, в Києві, на вулиці Вітряні гори.

Про це Слідству.Інфо повідомили власні джерела у правоохоронних органах.

Екс-суддю підозрюють у державній зраді. Ще у 2014 році він нібито допомагав кримським судам перейти на роботу за російським законодавством.

Як стало відомо нашій редакції, спецоперацію із затримання екс-судді проводила Служба безпеки України. Слідство.Інфо звернулося до прес-служби СБУ аби підтвердити отриману інформацію. Втім речниця відомства коментувати ситуацію відмовилась, бо «зараз на лікарняному». Інформацію про затримання Чорнобука підтвердили в прокуратурі Криму.

Розслідуванням справи займалося управління “К” Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури АР Криму. Екс-суддю розшукували більш ніж півроку. Спершу чоловіка намагалися затримати у Дніпрі, але він утік від правоохоронців.

Чорнобук переховувався в Українї. Закордон він виїхати не міг, адже був оголошений у міжнародний розшук, уточнили у коментарі Слідству.Інфо правоохоронці.

Затриманому екс-судді оголосили підозру, після чого його повезуть в Голосїївський суд Києва для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сам затриманий попросив, аби його адвокатом була його дружина.

Чорнобук очолив Апеляційний суд АР Крим у лютому 2011 року. Загалом з 2005 року він працював в судах Києва, Дніпра і Криму. За версією слідства, під час російської спецоперації по анексії півострова колишній суддя активно співпрацював з окупантами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів учити законодавство РФ та отримувати російські паспорти.

Незважаючи на дії, у яких підозрюють Чорнобука, після анексії Криму він повернувся на материкову частину України і перевівся до Апеляційного суду Дніпропетровської області. Екс-суддя навіть певний час працював радником мера Дніпра Бориса Філатова. Прокуратура Криму оголосила його в розшук лише 11 липня 2018 року.

Сам Чорнобук звинувачення у сепаратизмі заперечував. Зі слів екс-судді, після анексії Криму він “вимушений був покинути свій пост”. Мовляв, його вигнали з півострова, не видавши навіть трудової книжки та особової справи.